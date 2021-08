Twee twintigers op de top van de wereld: hoe Patrick Sercu en Justine Henin hun olympische goudkoorts wel het hoofd boden

Op 19 april 2019 stierf met Patrick Sercu één van ’s lands grootste wielermonumenten. Hij verloor op 74-jarige leeftijd de strijd met een slepende ziekte. Met liefst 88 Zesdaagse-zeges is hij nog steeds de absolute recordhouder. Als twintigjarige amateur behaalde hij in 1964 goud op de kilometer met staande start. En zeggen dat het geen haar scheelde of Sercu was destijds nooit naar de Spelen in Tokio vertrokken. Een paar jaar voor zijn overlijden spraken we er hem nog over.