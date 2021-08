Twee programma's én nieuw contract voor Philippe Geubels

Celebrities Zorgen om ‘onherken­ba­re’ Phil Collins na opgedoken video: “Doet pijn om hem zo te zien”

7:09 Phil Collins (70) is volop onderwerp van gesprek onder zijn fans en op sociale media. Zo veroorzaakt een filmpje waarin iemand hem tegen het lijf loopt heel wat bezorgdheid om zijn gezondheid: zijn aanhangers stellen dat de zanger “onherkenbaar” veranderd is en vragen zich af of dat een gevolg is van de vele problemen waardoor de artiest werd getroffen. Zo kampt hij al enkele jaren met ernstige rugklachten, en lijkt ook zijn heftig liefdesleven er emotioneel in te hakken.