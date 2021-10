Twee politie-inspecteurs en een professionele danser: deze twaalf Vlamingen slaan op de vlucht in ‘Klopjacht’

In een zenuwslopend kat- en muisspel proberen 12 Vlamingen 17 dagen lang uit handen te blijven van gespecialiseerde opsporingsdeskundigen met ervaring bij de politie, defensie en in de private sector. Een speciaal voor het programma opgericht opsporingsteam onder leiding van hoofdinspecteur Danny Kampers doet er alles aan om de voortvluchtigen zo snel mogelijk te pakken. De kandidaten krijgen in ‘Klopjacht’ het profiel van high priority voortvluchtigen, en de speurders in het programma zijn daarom onderworpen aan dezelfde regels als tijdens een echt onderzoek naar een high priority voortvluchtige. Het aftappen van telefoongesprekken, social media updates, bankkaarten traceren, het bekijken van bewakingscamerabeelden en internetactiviteiten in kaart brengen: een arsenaal aan middelen wordt ingezet om de voortvluchtigen in te rekenen.

Rudy (58) uit Evergem, zwembadverantwoordelijke & Louise (30) uit Gent, manager modeagentschap

Rudy is in tegenstelling tot zijn dochter Louise, de kalmte zelve. Deze zwembadverantwoordelijke staat met beide voeten op de grond en weet elke situatie te relativeren, eventueel met een flauw mopje hier en daar. Rudy ziet er op het eerste zicht misschien streng uit, maar heeft een peperkoeken hart, zeker als het op de relatie met zijn dochter aan komt.

Dochter Louise is manager in een modeagentschap. Een sociale en mondige vrouw, die zichzelf overal kan uitpraten. Louise is een graag gezien iemand met veel vrienden, die ze tijdens dit avontuur zal moeten achterlaten. In tegenstelling tot Rudy is Louise heel vatbaar voor stress. Zal vader Rudy de kalmte voor hun beiden kunnen bewaren? Louise ziet haarzelf niet als een durver, door mee te doen aan Klopjacht wil ze graag uit haar comfortzone stappen.

Guilian (28) uit Groot-Bijgaarden, airport designer

“Door mijn achternaam heb ik mij altijd extra moeten bewijzen. Zowel op sportief, professioneel als sociaal vlak. Mensen hadden vaak een mening klaar. Als voetballer was ik geen natuurtalent, maar ik heb steeds doorgezet en gewerkt om het te schoppen tot prof bij de U21.” Guilian is veel meer dan ‘de zoon van’ (sec. Preud’homme). Hij is stressbestendig en perfect drietalig, twee kenmerken waar hij gebruik van kan maken in zijn job als airport designer. Hij houdt van routine, maar wijkt niet voor nieuwe uitdagingen. Als hij ergens voor gaat doet hij dat niet gematigd, hij gooit zich voor de volle 100%. Guilian begint aan dit avontuur met een uitgewerkt plan. Maar of hij dat zal kunnen blijven volgen, zal moeten blijken.

Julie (32) uit Ingelmunster, zelfstandige metser

“Het leven is te kort, denk eens aan jezelf en doe eens zot!” Julie is een hard werkende mama die stevig en zelfzeker in het leven staat. Ze heeft quasi nooit spijt van een beslissing en maakt haar keuzes telkens vanuit haar gevoel. Deze zelfstandige metser staat haar mannetje: ze is een doorzetter die blijft gaan zonder al te veel aan haar hart te laten komen. Julie is een avontuurlijke vrouw, met weinig angsten. Een ideale voortvluchtige tijdens deze Klopjacht. In dit avontuur kiest Julie doelbewust even voor haarzelf, ze neemt even pauze van haar zaak en haar gezin en gaat de uitdaging met volle teugen aan. Julie’s motto: “Go with the flow and keep it cool”.

Wies (33) uit Pittem, marketingmanager en Tom (37) uit Roeselare, eindredacteur De Zondag

Wies is een evenwichtige en planmatige persoon. Deze sportieve marketingmanager houdt van zijn gezin en zijn job, maar heeft soms de nood om eens ‘uit te breken’. “Avontuur is voor mij adrenaline, dat is voelen dat je leeft en alles even op scherp stellen.” Als Wies een doel voor ogen heeft, dan gaat hij ervoor. Hij vindt het fijn om zich even volledig in een nieuw avontuur te gooien.

Ook broer Tom houdt van avontuur en is altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. “Sportief doe ik dit het liefst met mijn partner in crime: broer Wies.” De papa van twee heeft graag de controle in handen. Eerlijk, avontuurlijk en goedlachs zijn kenmerken die het beste passen bij zijn karakter. Tom zal niet snel plooien of opgeven, zeker niet als iemand tegen hem zegt dat iets niet zal lukken. Hij houdt ervan om samen met zijn broer Wies hun grenzen te verleggen. Deze marathonlopers hebben een plan A én B voor de start, daarna laten ze alles op zich afkomen.

Stacey (26) uit Wevelgem, politieinspecteur en Gianni (32) uit Izegem, hoofdinspecteur bij de politie

Opvallende kandidaten in deze ‘Klopjacht’: collega’s en vrienden Stacey en Gianni zijn beiden werkzaam bij de politie. “Avontuur, spanning en onwetendheid. Als ik die woorden hoor, dan kan ik me perfect voorstellen hoe wij daar zullen staan. Hoe we zullen lachen, maar ook onze gedrevenheid stel ik mij al levendig voor.” Stacey is werkzaam als inspecteur bij de politie, een kinderdroom die ze kon waarmaken. Voor haar staat haar job gelijk aan avontuur, iets waar ze altijd naar op zoek is. Wanneer Stacey iets wil dan haalt ze het onderste uit de kan.

Samen met Stacey krijgt Gianni de kans om eens aan de andere kant te staan: de beide inspecteurs worden voortvluchtigen. Gianni is werkzaam als hoofdinspecteur bij de politie. Hij is zeer leergierig en staat altijd open om bij te leren. Zo ziet hij zijn deelname aan ‘Klopjacht’ als research voor de rest van zijn loopbaan. Gianni wordt vaak beschreven als ‘een echte dramaqueen’. Zelf kan hij dit beamen, zo heeft hij naar eigen zeggen ‘een dagelijkse portie van een kwartier drama per dag’ nodig.

Cifdine (23) uit Lebbeke, student Audiovisuele Kunsten en Laid (27) uit Lebbeke, project consultant

Cifdine stapt samen met zijn broer Laid in dit avontuur. De Algerijnse broers staan beiden met de voeten op de grond en laten alles op hun afkomen. Cifdine komt vaak ‘relaxed’ over, maar vanbinnen wordt hij soms overmant door stress. Hij probeert wel flexibel om te gaan met onverwachte situaties. Cifdine -“Cif” - is een enthousiaste student Audiovisuele Kunsten. Een warme en authentieke jongen die staat te springen om aan dit grote avontuur te beginnen. Laid is werkzaam als project consultant en competitief ingesteld. Iemand die niet goed tegen zijn verlies kan. Hij is de planner en de bedachtzame van de twee. Laid kijkt graag naar avontuurlijke tv-programma’s en vroeg zich af hoe hij daar zelf in zou presteren. Cif en Laid hebben een hechte familieband, samen spenderen ze veel tijd door met het gezin. Ze starten aan dit avontuur met een uitgewerkt plan, maar beseffen allebei dat ze vaak zullen moeten improviseren.

Linne (25) uit Broechem, student Cultuurmanagement en Thierry (22) uit Antwerpen, student marketing en communicatie

“Ik hou echt van alles wat me adrenaline geeft en waar ik word uitgedaagd om mijn eigen grenzen te verkennen, zowel fysiek als mentaal. Linne, studente Cultuurmanagement, is met Klopjacht aan het juiste adres. Ze is een sportieve dame: dansen, boksen en lopen zijn haar passies. Maar ook mode is een interessegebied van Linne. Ze heeft een kritische, spontane persoonlijkheid en is een echte doorzetter.

Linne gaat dit avontuur aan met Thierry, student marketing en communicatie. Daarnaast is Thierry is ook werkzaam als professionele danser. “Ik wil mezelf tegenkomen. En ook aan mijn familie tonen dat er veel meer in mij zit dan wat ze nu zien.” Thierry is een sportieve jongeman, een voetballer en danser op hoog niveau. ‘Take it easy’ is zijn levensmotto. Kamperen staat niet in zijn woordenboek, maar last-minute beslissingen dan weer wel.

