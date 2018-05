Twee nieuwe tv-producties over de seksschandalen rond zanger R.Kelly TC

08 mei 2018

15u25 1 Showbizz Steeds meer vrouwen beschuldigen R&B-zanger R. Kelly (52) ervan dat hij hen seksueel misbruikt heeft. De Amerikaanse tv-zender Lifetime bestelde nu een documentairereeks over de zaak en wil ook een tv-film maken waarin het verhaal van die vrouwen getoond wordt.

Voorlopig werd de zanger nog niet veroordeeld, maar volgens de tv-zender is de bewijslast ondertussen zo groot, dat er geen gerechtelijke problemen verwacht worden. "Het verhaal van die vrouwen is pijnlijk, verbijsterend, maar helaas ook de pure waarheid", klinkt het. "Wij willen hen nu een stem geven. Wat hen overkomen is mag nooit meer gebeuren." Dat zo'n docureeks en tv-film wellicht zware schade kan toebrengen aan de reputatie en carrière van R. Kelly houdt hen niet tegen. 'Hij heeft het zich allemaal zelf aangedaan. Wij vertellen gewoon het verhaal. Dat hij daar een vuile rol in speelt is niet onze schuld." De opnamen van de tv-film zouden snel van start gaan. Dit najaar al wil de zender de film op antenne hebben en daarna ook internationaal verdelen. De documentaire zou nadien volgen.

Sekte

R.Kelly wordt ervan beschuldigd tientallen jonge (soms zelfs minderjarige) vrouwen vast te houden in een eigen sekte. Ze zouden door hem gedwongen zijn om seks met hem te hebben. R. Kelly ontkent het verhaal met klem. Maar vorige week waren er alweer twee vrouwen die zich bij het rijtje slachtoffers voegden. Ook zij zouden volgens hun advocaten overtuigende bewijzen hebben dat ze misbruikt werden door de zanger.