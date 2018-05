Twee nieuwe aanklachten tegen R. Kelly EDA

05 mei 2018

De groep van slachtoffers van vermeend misbruik door zanger R. Kelly breidt uit. Twee nieuwe vrouwen komen nu met hun verhaal naar buiten omtrent seksueel misbruik. De Amerikaanse ster blijft erbij dat hij publiekelijk gelyncht wordt.

Eén van de twee vrouwen stelt dat ze in 1995 op 17-jarige leeftijd een relatie kreeg met R. Kelly. Volgens haar wist de zanger dat ze minderjarig was. Hij zou haar meerdere keren hebben geslagen en hebben gedwongen om seksuele handelingen tegen haar zin uit te voeren.

De andere vrouw is een moeder van een vermeend slachtoffer, die eveneens op 17-jarige leeftijd in handen van de zanger zou zijn gevallen. Het meisje werd volgens haar moeder volledig gehersenspoeld en ze zou nog steeds deel uitmaken van de 'sekte' die R. Kelly zou hebben.

Eigen sekte

De 51-jarige zanger is door de jaren heen veelvuldig beticht van seksueel ontoelaatbaar gedrag met jonge meisjes. In 2008 werd Kelly in Chicago vrijgesproken in een aanklacht omtrent kinderpornografie. Vorig jaar werd de zanger er door verscheidene mensen van beschuldigd jonge vrouwen vast te houden in een eigen sekte. Kelly ontkende tot nu toe alle aantijgingen aan zijn adres.

Vrijdag volgde nog een statement van de R&B-zanger waarin hij stelt 'kapot te zijn' van de beschuldigingen. Volgens hem is de media er alleen op uit om hem van z'n voetstuk te halen en zijn erfenis onderuit te halen door deze verhalen te verzinnen. "Ik ben een God-vrezend man, een zoon, een broer en -nog belangrijker- een vader", aldus R. Kelly.