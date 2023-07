Twee mensen opgepakt bij concert van Rammstein in Berlijn

BV Na Erik Van Looy en Philippe Geubels waagt nu ook Jeroom zijn kans in Nederland­se ‘Slimste mens’

Erik van Looy (61) en Philippe Geubels (42) zijn er niet in geslaagd, maar misschien lukt het Jeroom (46) straks wél om de slimste mens van Nederland te worden. De Vlaamse cartoonist is vanaf 31 juli te zien in de Nederlandse editie van het populaire quizprogramma.