Twee keer feest voor acteur Hans Van Cauwenberghe: "Mijn debuut-cd is er en ik ben verloofd met Yoa"

27 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Ze zijn vier jaar samen, maar ex-‘Familie’-acteur Hans Van Cauwenberghe (54) en de Togolese Yoa wonen nog steeds niet samen. “Met zeven kinderen is dat wat te druk”, zegt hij. Toch zijn de twee sinds kort verloofd. En hebben ze als Nonkel Tony ook hun eerste cd uit.

‘Wij zijn thuis’, zoals de eerste muzikale worp van Nonkel Tony heet, staat voor Vlaamse soul met geestige teksten, een koor met kleppers als Tine en Pieter Embrechts en hier en daar wat Afrikaanse klanken. Voor dat laatste zorgt Yoa ­natuurlijk.

Instant klik

“Ik zag haar vier jaar geleden bij een optreden in het publiek staan”, zegt Hans. “We wisselden blikken uit en toen we achteraf kennismaakten voelde ik meteen een wederzijdse klik. We besloten samen te werken voor een voorstelling die ­geselecteerd werd voor een theaterfestival. Zo leerden we elkaar nog meer waarderen en beseften we al snel dat er ­tussen ons veel meer was dan louter vriendschap. Ondertussen zijn we verloofd en hopen we in 2019 te huwen.”

Jullie wonen nog niet samen...

Omdat dat voorlopig iets te druk is. Yoa heeft vijf kinderen uit een vorige relatie en ik twee. Zeven kinderen, dat is soms wat veel in één huis. Om toch zoveel mogelijk bij elkaar te kunnen zijn, wonen we wel om elkaars hoek. Op termijn hopen we toch nog met zijn allen in één huis te belanden.

Yoa en jij staan ook vaak samen op het podium.

Yoa heeft een gouden stem en maakt Nonkel Tony nog beter. Ze is dan ook erg aanwezig op onze debuut-cd, die we vlak voor Kerstmis voorstelden tijdens een emotioneel concert voor zo’n 400 aanwezigen. Onze muziek viel duidelijk in de smaak, want op het einde kregen we een staande ovatie. En verkochten we liefst 250 exemplaren van onze cd.

Je blijft ook acteur?

(knikt) Ik ben nu te zien in de film ‘Niet Schieten’ en ik tour met Axel Daeseleire door Vlaanderen met het stuk ‘237 Redenen Om Door Te Gaan’.

Even tussendoor: wie is Nonkel Tony eigenlijk?

Mijn oom, die als directeur van een muziekschool de hele ­familie de liefde voor muziek bijbracht. Zoals ik in het slotnummer op de cd zing, leed hij aan Alzheimer. Nonkel Tony overleed vorig jaar.

Wat is jouw wens voor 2019?

Dat Bart Peeters een verkoudheid krijgt en dat wij in zijn plaats mogen optreden in het Sportpaleis. (lacht) Nee ­serieus, Bart is een groot voorbeeld voor ons. Wij maken ook luisterliedjes over de kleine dingen des levens. Soms met een glimlach, soms met een traan. Maar ik hoop vooral dat de wereld zich in 2019 weer meer met elkaar verbindt zoals we dat vaak mogen ervaren bij ons publiek wanneer we met Nonkel Tony optreden. En als we ook nog veel mooie muziek mogen spelen voor iedereen in ons prachtige ­Belgenland ben ik helemaal content.