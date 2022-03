Twee jaar na zijn dood denkt Loes Van den Heuvel nog vaak aan Johny Voners : “Ik babbel regelmatig met mijn sjouke”

Vorige week was het exact twee jaar geleden dat Johny Voners, de man die in het collectieve geheugen gegrift staat als Xavier Waterslaeghers in F.C. De Kampioenen, op 74-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. Zijn dood liet niemand onberoerd en velen zijn de acteur nog lang niet vergeten. Zeker Loes Van den Heuvel niet, die dertig jaar lang Xaviers vrouw Carmen speelde in de iconische reeks. “Er gaat geen dag voorbij of ik denk nog aan mijn sjouke”, zegt Loes in Story. “Johny’s foto staat bij mij thuis op een altaar, samen met portretten van andere overleden dierbaren. Hij is nog steeds erg aanwezig in mijn leven. Regelmatig brand ik een kaars voor hem of babbel ik tegen hem. Gewoon even ‘goedendag’ zeggen of ‘ah, hier is mijn sjouke’.”