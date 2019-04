Twee ex-vriendinnen beschuldigen ‘Temptation’-Kevin: “Bedrog, agressie én hij is de vader van mijn baby” MV

10 april 2019

06u01

Kevin Malengier (23) ligt onder vuur. Twee van zijn ex-vriendinnen willen naar eigen zeggen niet langer zwijgen, en schieten in weekblad TV Familie met scherp op de deelnemer van het vorige 'Temptation Island'-seizoen. Volgens zijn ene ex Evy haalde hij agressief naar haar uit toen hij onder invloed was, volgens zijn andere ex Shelly - die ook deelnam aan 'Ex On The Beach' - is hij de vader van haar kind. Kevin ontkent echter alle aantijgingen.

Kevin deed mee aan ‘Temptation Island’ met zijn vriendin Megan - die hij ‘koekerond’ noemde - maar nadat zij tijdens het kampvuur beelden had gezien van Kevin die haar belachelijk maakte en haar dom noemde, was hun relatie ten dode opgeschreven. Kevin en Megan deelden allebei het bed met een ander. Zij met verleider Joshua, hij met verleidster Chloë.

Na ‘Temptation Island’ waren Kevin en Chloë nog twee maanden een koppel. Tot zij naar eigen zeggen zijn ware aard leerde kennen en een einde maakte aan de relatie. Kevin liet het niet aan z’n hart komen. En even later verraste Megan iedereen toen ze toch opnieuw een relatie met hem begon. Zoals te verwachten viel, kwam daar snel weer een einde aan omdat Kevin haar - volgens verschillende bronnen - aan de lopende band bedroog. Na Megan kwam Evy. En zij heeft nu contact opgenomen met de redactie van weekblad Tv Familie.

Waarschuwing

“Ik wil ervoor zorgen dat Kevin niet nóg meisjes ongelukkig kan maken”, zegt Evy. “Als ik had geweten wat ik me met hem op de hals zou halen... Dan was ik nooit van m'n leven met hem begonnen!’ De twee leerden elkaar kennen via Instagram, en groeiden al snel naar elkaar toe. “Maar toen ik onze relatie officieel maakte op de sociale media, kreeg ik een bericht van Kevins ex-vriendin Megan. Zij liet mij weten dat ze tot enkele dagen daarvoor opnieuw een tijdje met Kevin was samen geweest. Terwijl ik al weken met hem aan het daten was”

“Nadien besefte ik dat hij mij manipuleerde”, aldus Evy. “Na twee maanden begon het eigenlijk al fout te lopen. Kevin negeerde mij als we met zijn vrienden uitgingen. En als hij alleen op pad was, moest ik soms tien sms’jes sturen voor hij reageerde. Toen hij op een nacht niet thuis kwam - terwijl ik in zijn bed op hem aan het wachten was - ging ik hem zoeken. Kevin was bij een meisje met wie hij eerder het bed had gedeeld.”

Agressie

Kevin kwam al verschillende keren in opspraak door z’n agressie. Iets waar ook Evy zelf naar eigen zeggen mee te maken kreeg. “Spijtig genoeg wel. Bij onze laatste ruzie kwam dat agressieve kantje naar boven. Kevin was vaak onder invloed. Zo vertelde Megan mij dat zij door hem werd geslagen. Het is duidelijk: die jongen heeft een probleem. En ook financieel zit hij in de miserie, want Kevin is nu aan zijn derde job in vijf maanden bezig. Als chauffeur deze keer. Daarom heeft hij veel geld geleend bij vrienden. Geld dat hij niet kan terugbetalen. Hij wil de chique meneer uithangen, hé, terwijl hij niet meer is dan een ander.”

Shelly van ‘Ex On The Beach’ eist DNA-test

Ook ex-vriendin Shelly laat van zich horen: eind november 2018 werd zij mama van een dochtertje: Lenthy. En verrassend genoeg laat Shelly nu weten dat Kevin de vader van haar baby is. “Ik heb in die periode alleen maar met Kevin gevrijd. Mijn kindje kan alleen van hém zijn. Trouwens: Lenthy lijkt op hem én ze heeft dezelfde bloedgroep als ik én Kevin. Ik eis een DNA-test. Maar hij wil geen DNA afstaan. En ik wil niet naar de rechtbank stappen omdat ik zoiets niet kan betalen. Daarom doe ik via deze weg een oproep naar Kevin toe: doe die DNA-test alsjeblief. Lenthy is ook jouw kind. Je mag haar niet in de kou laten, ze moet haar papa leren kennen!”

Kevin ontkent

Kevin schreeuwt zijn onschuld uit. Hij laat weten: “Evy verzint alles en stalkt mij. Ik heb haar nooit bedrogen, nooit aangeraakt en ik heb bij niemand schulden. Zij kan de breuk niet verwerken en speelt onder één hoedje met Shelly. Ze maakt me zwart omdat ik haar gedumpt heb. Het feit dat haar ex een klacht voor stalking tegen haar indiende, zegt ook veel. Ik overweeg nu ook om juridische stappen te ondernemen.”

Ook over zijn vermeende vaderschap is hij duidelijk. “Nee, ik ben het niet. De vader wil er niets mee te maken hebben, daarom probeert Shelly het bij mij. Ze vervalst gesprekken, verzint scenario’s… En die DNA-test: vorige week kwam ze plots met die zever af. Maar niet met mij. Iemand die normaal is, doet zoiets niet!”