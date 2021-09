Twaalfjarige Jodie Foster moest psychologische tests ondergaan voor rol in ‘Taxi Driver’

De twaalfjarige Jodie Foster speelde in ‘Taxi Driver’ een kind dat zich prostitueerde. Geen eenvoudige rol en dus moest de jonge Foster goed voorbereid worden. “Mensen vonden dat ik te jong was om de rol van een sekswerker te spelen”, vertelt ze in OK! Magazine. “Mensen - advocaten bedoel ik dan - wilden er zeker van zijn dat ik er psychologisch klaar voor was. Daarom moest ik enkele tests doen. Voor mij zorgde de film voor een transformatie in de cinema. Het was het gouden tijdperk van de Amerikaanse films. Ik was erg trots dat ik in ‘Taxi Driver’ te zien was", zegt ze. “Het was het lot. Ik had erg veel geluk."