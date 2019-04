Zware reuma bracht Roma-zigeuner Miro uit ‘The Voice’ naar België: “Er zijn dagen dat ik niet uit bed raak van de pijn” Jan Ruysbergh

12 april 2019

06u00

Coach Natalia noemt hem 'virtuoos', maar haar poulain Miroslav Gabor (26) stapt met knikkende knieën naar de knockouts. "Er zijn véél betere zangers dan ik", zegt hij deze week in Dag Allemaal.

Gentenaar Miroslav - Miro voor de vrienden - is zonder twijfel het buitenbeentje van team ­Natalia. Niet het minst door z’n ­zigeunerroots. En door zijn muziekkeuze, want met ‘Hello’ van Adele gaat hij voor een lastig nummer. “Ik weet dat ik het mezelf niet makkelijk maak met deze song, maar ik hou van uitdagingen”, zegt Miro. “Ik móet mij bewijzen. Ik ben altijd wat onzeker geweest en vind dat er véél betere zangers in ‘The Voice’ zitten dan ik. Natalia zegt dat ik niet zo moet twijfelen en noemt mij zelfs virtuoos.”

Wat een compliment!

Zeg dat wel. Zingen is mijn passie. Al had ik nooit gedacht dat iemand voor mij zou draaien... Ik kom wel uit een muzikale familie. Tja, bij Roma-zigeuners zit zingen in het bloed. Als kind zong ik altijd op verjaardagen en feestjes. Al hou ik nu meer van soul en R&B dan van de typische Roma-nummers.

Er zijn veel vooroordelen rond Roma. Heb je daartegen moeten opboksen?

Dat valt wel mee. Op school en op het werk werd en word ik heel normaal behandeld. Ik heb een diploma als publiciteitsillustrator. Ik was tien toen we naar België verhuisden omdat mijn papa hier een job gevonden had. Je hebt ook twee soorten Roma-­zigeuners, hé: groepen die rondreizen in caravans en zij die ergens vast gaan wonen, studeren en werken, zoals mijn familie.

Waarom kozen jullie ­uitgerekend ­voor België?

Ik heb al van kindsaf zware reuma en in België waren de medische behandelingen beter. Toch kan ik op sommige dagen nog altijd mijn bed niet uit van de pijn.

Hopelijk zit die reuma niet in de weg de komende weken.

Ik hoop het ook, want ik zou dolgraag een muziekcarrière uitbouwen en mijn eigen nummers schrijven en ­uitbrengen.