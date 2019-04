Zware afknapper in ‘Blind Gekocht’: de terracottavloer van Roxane en Anton DBJ

10 april 2019

00u00 3 TV Vanavond krijgen Roxane (25) en Anton (32) in 'Blind gekocht' hun gerenoveerde huis te zien. Een bijzonder moment, want de twee waren niet te spreken over de hoeve waarin de makers hun laatste spaarcent hadden geïnvesteerd. Maar een echte relatietest? Dat was het programma volgens hen niet.

Roxane en Anton hadden bij de start van het VIER-programma een lange lijst eisen, zo wilden ze aanvankelijk een Pippi Langkous-huis. Toch was vooral een rode terracottavloer uit den boze. Toen het koppel in hun blind gekochte woning een hele benedenverdieping van de rode aardsteen voor de kiezen kreeg, wisten ze dan ook niet of ze moesten lachen of huilen. "Doen ze het nu om ons te pesten?", vroeg Roxane zich af.

Van hun totale budget van 400.000 euro schoot er na de aankoop maar 45.000 over voor interieurarchitect Bart Appeltans. Het wordt voor het koppel dus bang afwachten of hij met dat bedrag iets deed aan de vloer van de hoeve.

Douchegordijn afknapper

Roxane en Anton, een kleuterleidster en een IT'er, leerden elkaar negen jaar geleden kennen bij de scouts en trouwden anderhalf jaar geleden. Sindsdien zijn ze op zoek naar een huis. "Vaak zijn we niet eens gaan kijken. De foto's online zeiden meestal genoeg. Zelfs een douchegordijn was al een afknapper. En ook met de cameralens op ons hadden we vaak aan één blik genoeg om te weten wat we ervan vonden", zegt Roxane. Ook al was de aankoop stresserend, het koppel wil hun deelname aan 'Blind gekocht' geen relatietest noemen. "Ik denk dat we door deel te nemen aan 'Blind gekocht' net de gemakkelijke weg hebben gekozen. Hoeveel koppels belanden niet in stevige ruzies door samen een verbouwing te doen?"

Tranen

Vanavond zijn er ook tranen te bespeuren bij Kim, die samen met haar man Cedric, een huis zoekt in Londerzeel. Die zoektocht loopt niet van een leien dakje want er moet immers rekening gehouden worden met de eisen vanhet koppel, het budget en de locatie… Wanneer Kim en Cedric een bezoek brengen aan een huis dat zij zelf hebben aanbevolen bij woonexperte Béa, lijkt het allesbehalve op hun droomhuis.