Zwangere Nathalie Meskens op de set van ‘Beste Kijkers’: "Mijn stoel staat elke week iets verder van de desk" Jacob De Bruyne

19 februari 2020

Ze bevalt straks van een dochter, maar de zwangere Nathalie Meskens (37) gaat nog gewoon naar het werk. Met een bolle buik en op hakken is ze vanavond - al voor de 72ste keer - de gastvrouw van 'Beste kijkers' op VTM.

Haar zwangere buikje weerhoudt Nathalie Meskens er niet van om te blijven blinken in 'Beste kijkers'. "Als ik één programma met mijn zwangerschap kan combineren, is het dit wel", vertelt de presentatrice wanneer we haar vlak voor de opnames spreken in de make-upstoel. "Ik moet bijvoorbeeld niet springen en dansen zoals in 'Wat een jaar'. En omdat elke aflevering de actualiteit van zeven dagen bundelt, is er ook maar één opnamedag per week. Ideaal dus."

Ook het feit dat ze een comfortabele zwangerschap doormaakt, helpt, volgens Meskens. "Ik heb geen last van misselijkheid en moet niet de hele tijd platliggen", aldus de Antwerpse. "Ik weet hoe het er bij andere zwangere vrouwen aan toe kan gaan en ik besef dat ik mijn pollekes mag kussen, want ik leid mijn leven zoals ik dat anders ook zou doen. Het enige wat verandert, is het feit dat ik mijn stoel elke week ietsje verder van mijn desk moet schuiven, door mijn buikje. (lacht)"

Beangstigend en zalig

Meskens blikt met een dubbel gevoel vooruit op haar bevalling. "Er gaat zoveel veranderen, maar je weet niet precies wat. Dat is beangstigend, maar ook zalig tegelijk. Ik vind het spannend, maar kijk er ook naar uit. Een heel bijzondere combinatie is dat."

Tijdens de voorbereiding op haar show valt vooral de rust op bij Nathalie. "Zenuwen heb ik niet meer", vertelt ze. "Maar het is ook niet zo dat ik op mijn lauweren zit te rusten, hoor. We blijven tot op het laatste moment aan het scenario van de show sleutelen en ik vind het net fijn dat er tot dan nog dingen kunnen veranderen. Dat houdt het interessant."

De aflevering van vanavond wordt een valentijnsspecial, met Sam Gooris & Kelly Pfaff en Lauren Versnick & Jens Dendoncker als gasten.

'Beste kijkers’, VTM, 21.10 uur