Zwangere Nathalie Meskens moet verstek geven voor ‘Beat VTM’ KDL

14 oktober 2019

12u30

Bron: VTM 32 TV Vanochtend kondigde Nathalie Meskens (37) het heuglijke nieuws aan dat ze zwanger is van haar eerste kindje. Maar die zwangerschap heeft jammer genoeg gevolgen voor haar deelname aan ‘Beat VTM’. Nathalie zal niet langer kunnen deelnemen aan het programma.

In eerste instantie mocht Nathalie gaan cheerleaden voor ‘Beat VTM’, maar uiteindelijk wisselden de blondine en Olga Leyers van opdracht. Nathalie kon zich zo wagen aan het apneuduiken, maar tijdens een doktersbezoek heeft Nathalie te horen gekregen dat de opdracht te gevaarlijk is voor haar zwangerschap en de baby en dat haar uitdaging voor ‘Beat VTM’ stopgezet moet worden.

Stikstofbelletjes

“Als je heel frequent en vrij diep onder water gaat, bestaat het risico dat je stikstof oplaadt in je weefsels en dat die gaan vrijkomen”, stelt de duikarts. “Bij een zwangerschap is dat iets wat we absoluut niet willen omdat die stikstofbelletjes eventueel in de placenta kunnen komen en schade kunnen veroorzaken aan de foetus. Dat is een absolute ‘no no’, dat kan je echt niet doen.” De programmamakers gaan nu op zoek naar een vervangster. Wie dat wordt, is nog niet bekend.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat het team achter ‘Beat VTM’ met een zwangerschap onder de deelnemers geconfronteerd worden. Ook Natalia kondigde onlangs aan dat ze zwanger is. De zangeres kan wel blijven deelnemen omdat er rekening gehouden kon worden met haar zwangerschap. De programmamakers kozen met het biljarten voor een opdracht die Natalia probleemloos zal kunnen afwerken.