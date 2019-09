Zwangere Natalia openhartig: “Ik ben dankbaar dat ik dit nog kan op mijn 38ste” MVO

18 september 2019

23u00 6 TV Natalia kondigde haar zwangerschap aan op Instagram, ondertussen is ze vijftien weken zwanger. Bij Gert in de zetel geeft ze toe dat ze angst heeft om een fout te maken, maar een boodschap van familie en vrienden beurt haar meteen op.

Gert wil weten of Natalia last heeft gehad van ochtendmisselijkheid. “Ja, zoals iedereen zeker?”, klinkt het. “Maar dat is ondertussen wel gebeterd, hoor. Ik heb nooit echt moeten overgeven, ik was gewoon echt moe en ben veel binnen gebleven.”

“Ik heb mijn spiraaltje in Barbados laten verwijderen, en ze zeiden dat we zes maanden zouden moeten wachten. Dus we waren er nog niet zo mee bezig, maar na drie maanden was het al raak. Ik prijs mezelf heel gelukkig en ik ben ook heel dankbaar dat het op mijn 38ste nog gebeurd is, want op die leeftijd denk je daar toch wel even over na.”

Test

Wanneer Gert haar vraagt hoe ze erachter kwam dat ze zwanger was, geeft ze een typisch, doodeerlijk Natalia-antwoord. “’s Morgens op de wc, om half zes”, lacht ze. “Met zo’n test. Ik ben nogal onregelmatig en ik schrok ervan dat ik al meer dan veertig dagen niks had gezien. Mijn vriend zei toen: misschien moet ik toch eens zo’n zwangerschapstest gaan halen.”

Kinderwens

Ze weet al of het een jongen of een meisje wordt, maar dat geeft ze nog niet prijs. “Ik had de gedachte aan kinderen even afgezworen na het overlijden van onze papa. Toen zag ik dat precies nog niet zitten. Het was een samenloop van omstandigheden, carrière en de juiste man nog niet tegengekomen. Het was gewoon een gevoel: nee het past nog niet echt in mijn leven. En ook angst. Angst om bepaalde dingen door te geven, schrik of ik het wel goed zou doen, want ik wil het perfect doen. Al weet ik dat ik fouten ga maken...”

Daarop krijgt ze een bemoedigende boodschap van haar familie en vrienden te zien, die haar meteen weer opbeurt.