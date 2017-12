Zus van ‘Home And Away’-actrice drie dagen na autocrash ook overleden TDS

23u16 0 NEWS9 TV Drie dagen na de zware autocrash aan de zuidkust van Australië is ook de 21-jarige zus van ‘Home And Away’-actrice Jessica Falkholt overleden. Tijdens de horrorcrash kwamen ook haar beide ouders en de bestuurder van de andere wagen om. De actrice overleefde de klap, maar vecht voor haar leven.

Het zware ongeluk gebeurde op tweede kerstdag, en werd volgens de eerste berichten veroorzaakt door Craig Anthony Whitall, een drugsverslaafde die naar huis reed na een bezoek aan een drugskliniek. De man stierf ter plaatse bij de frontale botsing.

De 28-jarige actrice en haar 21-jarige zus Annabelle werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Maar na een doodstrijd van drie dagen is Annabelle, die op de achterbank zat, overleden.

Dat bevestigt haar partner Jordan: "Vandaag verloor ik Annabelle, de liefde van mijn leven. De drie jaar dat ik haar heb gekend waren de beste van mijn leven. Ik ben zo dankbaar voor elke seconde die ik met haar mocht doorbrengen", schrijft hij op Facebook.

"De familie was bij haar"

"Annabelle stierf vanochtend, we wisten wat er aan het gebeuren was. De familie was bij haar", aldus een ander familielid. "Zij en Jessica hadden zo'n sterke zusterband. Ik heb het gevoel dat Jessica weet dat haar zus is overleden."

Jessica vecht op dit moment nog voor haar leven. Ze werd overgebracht naar het St. George Hospital in Sydney. De ouders van Jessica en Annabelle, Lars Falkholt (69) en Vivian (60), kwamen om het leven bij de crash. De wagen brandde volledig uit.

Channel 9 News