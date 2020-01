Zoveel prijsuitreikingen in aanloop naar de Oscars: op deze zenders kan je het awardseizoen volgen in België MVO

03 januari 2020

13u53 0 TV Het nieuwe jaar is aangebroken, dus het is hoog tijd voor de film- en muziekwereld om de rekening te maken voor 2019. Welke films zullen het vaakst in de prijzen vallen? En wie domineerde de radio met het beste nummer? Vanaf 5 januari komen we erachter.

Januari en februari zijn de traditionele maanden van het awardseizoen, en er zitten dan ook héél veel interessante shows aan te komen. Op 5 januari beginnen we al meteen met één van de belangrijkste: de Golden Globes. Ook wel bekend als de pré-Oscars. Op dat moment zal al erg duidelijk worden welke films kans maken op de meest begeerde prijs van het seizoen: de Oscar voor ‘Best Picture’.

Grote kanshebbers

Opvallend dit jaar is dat Netflix na hun ‘Best Foreign Language Film’-Oscar voor ‘Roma’, vorig jaar, de smaak te pakken heeft. Tijdens de Golden Globes alleen al hebben ze drie kansen op vijf om dé award van de avond te winnen: ‘Best Picture - Drama’. Er zijn namelijk drie Netflix-prenten genomineerd voor die categorie: ‘The Irishman’, ‘Marriage Story’ en ‘The Two Popes’. De andere twee kanshebbers zijn ‘Joker’ en ‘1917'. Het is waarschijnlijk dat de streamingzender daar alvast haar slag zal thuishalen. ‘Marriage Story’ is tevens één van de grootste Oscar-buzzers van 2019, ook al verscheen de film pas laat op het jaar, en was hij enkel online te bekijken. In de hoofdrollen zien we Scarlett Johansson en Adam Driver. Zij zijn dit jaar voor zowat elke uitreiking de topfavorieten voor de prijzen van ‘Best Actrice’ en ‘Best Actor’. Ze hebben wel concurrentie van Robert DeNiro, die veel lof kreeg voor zijn rol in ‘The Irishman’. En ook Joaquin Phoenix liet het beste van zichzelf zien als de Joker.

Uiteraard zijn al die awardshows op voorhand al de meest besproken showbizz-events van het moment. Wie droeg de gekste kleren? Welke celebs kwamen elkaar tegen op de rode loper? Is er ook dit jaar sprake van een goed schandaal of valt er misschien weer iemand op het podium? Wie het allemaal live wil meemaken, kan de shows ook in ons land op tv volgen.

HIER KAN JE DE AWARDSHOWS BEKIJKEN IN BELGIË

Zondag 5 januari: Golden Globe Awards

Wanneer: Om 2 uur ‘s ochtends (6 januari), lokale tijd

Waar: E! Entertainment, ZES

Wat?

De Golden Globes zijn de awards bij uitstek voor de combinatie van film- en televisiewerk. Ze worden toegekend door de Hollywood Foreign Press Association (HFPA).

Waarom kijken?

Acteur Rami Malek en actrice Scarlett Johansson presenteren Golden Globes. Niet alleen presenteren de twee acteurs de ceremonie, ze maken ook kans op prijzen. Malek is genomineerd voor zijn rol in de televisieserie ‘Mr. Robot’, waar hij al twee keer eerder voor is genomineerd. Hij won al eerder een Emmy voor zijn vertolking van de ingenieur met meerdere persoonlijkheden. Johansson op haar beurt is genomineerd voor haar werk in de Netflix-film ‘Marriage Story’, waarin ze samen met Adam Driver te zien is. Het is de vijfde Golden Globe-nominatie voor de actrice. ‘Marriage Story’ is tegelijkertijd ook de meest genomineerde film van de 77e editie van de Golden Globes, met zes nominaties. Wie nieuwsgierig is naar de resultaten van de Oscars, kan hier al een voorsmaakje krijgen.

Zondag 19 januari: Screen Actors Guild Awards

Wanneer: 2u ‘s ochtends (20 januari), lokale tijd

Zender: RTL 5

Wat?

De Screen Actors Guild Awards, ofwel SAG Awards, focussen zich op de beste, meest opmerkelijke acteerprestaties van het jaar, zowel in film als op televisie. Ze worden toegekend door de leden van SAG-AFTRA.

Waarom kijken?

Deze awards focussen zich op de personen waar wij als kijker het meest om geven: de acteurs en actrices die het afgelopen jaar te zien waren op het scherm. Deze awardshow is ideaal voor wie zich niet zo zeer interesseert in ‘Best Original Score’ en ‘Best Screenplay’, maar wel veel bewondering heeft voor de mensen die we te zien krijgen op het witte doek.

Zondag 26 januari: Grammy Awards

Wanneer: 2u ‘s ochtends (27 januari), lokale tijd

Zender: Q2

Wat?

Er werden natuurlijk niet alleen films gedraaid in 2019, ook de muziekwereld stond niet stil. De Grammy Awards zijn de belangrijkste internationale muziekprijzen.

Waarom kijken?

De Grammy’s belooft elk jaar een spetterde show vol met optredens van onze favoriete artiesten. Eén van de topfavorieten voor dit jaar is Taylor Swift, die eerder tijdens de AMA’s al de begeerde titel ‘Artist Of The Decade’ meekreeg. Haar nieuwe album ‘Lover’ maakt kans op de Grammy voor ‘Best Album Of The Year’.

Zondag 2 februari: BAFTAs

Wanneer: 22u, lokale tijd

Zender: BBC

Wat?

De belangrijkste Britse film- en televisie-awards. Ook wel ‘de Britse Oscars’ genoemd. Ze worden toegekend door de British Academy of Film and Television Arts.

Waarom kijken?

De BAFTA’s worden dit jaar gepresenteerd door de populaire talkshowpresentator Graham Norton. Dat belooft een leuke, humoristische show. Daarnaast wordt ook elk jaar het rode loper-moment massaal bekeken. Daar spotten we de grote wereldsterren in flamboyante outfits. Ook hier kunnen we de Oscar-tendens al opmeten.

Zaterdag 8 februari: Film Independent Spirit Awards

In België helaas niet uitgezonden

Wat?

De Independent Spirit Award is een Amerikaanse filmprijs bedoeld ter erkenning van onafhankelijke films. De show wordt georganiseerd door Film Independent, de organisatie die ook achter het Los Angeles Film Festival zit. Tijdens deze awardshow worden onafhankelijke filmmakers in de kijker gezet, een mooie kroon op het werk voor de personen die niet aan een grote studio verbonden zijn.

Zondag 9 februari: Oscars & the Vanity Fair Oscar Party

Wanneer: 21u30 (rode loper) 2u ‘s ochtends, 10 februari (show)

Zender: Telenet Play en Play More

Wat?

De Oscars, officieel gekend als ‘The Academy Awards’, zijn al jaar en dag dé belangrijkste filmprijzen in het vak. Iedere acteur of regisseur zou een moord begaan om er zo eentje op de kast te mogen zetten. Ze worden toegekend door de Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), of voor kort: The Academy.

Waarom kijken?

Waarom niét kijken is een betere vraag. De Oscars zorgt elk jaar voor de meest besproken tv-momenten van het jaar. Er is net als vorig jaar geen presentatie voorzien, dus de show zal aan elkaar gepraat worden door verschillende sterren, die tevens ook awards komen uitreiken. Dé hamvraag van deze editie: wordt dit het jaar dat streamingzender Netflix de ‘Best Picture’-award wegkaapt? Het zou zomaar eens kunnen...