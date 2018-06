Zouden Ross en Rachel anno 2018 nog samen zijn? De bedenker van 'Friends' geeft het antwoord TK

07 juni 2018

11u05

Bron: Hollywoodlife 0 TV Hoewel Monica en Chandler het meest stabiele koppel waren in 'Friends', ging de sympathie van de meeste kijkers toch uit naar Ross en Rachel. Zouden de twee vandaag de dag eigenlijk nog samen zijn? David Crane, een van de bedenkers van de iconische sitcom, gaf gisteren een antwoord op die vraag.

Voor wie het einde van 'Friends' nooit gezien heeft (spoilers!): na het doorzwemmen van heel wat woelige watertjes kregen de twee uiteindelijk toch een happy ending in de reeks. Maar mocht de serie dit jaar terugkeren naar het kleine scherm - de kans is erg klein, maar toch -, zou het koppel dan nog steeds samen zijn?

We kunnen opgelucht ademhalen, want bedenker David Crane is formeel: "Ja hoor, natuurlijk!", verduidelijkte hij gisteren tijdens een panel rond de Emmy Awards. "Ze hebben tenslotte tien jaar lang hard gewerkt aan hun relatie." Hetzelfde geldt overigens voor Monica en Chandler; ook zij zouden nog steeds gelukkig getrouwd zijn.

De hoop op een reünie drukte hij echter voor eens en voor altijd de kop in: "Zal nooit gebeuren. Nooit! We hebben het gedaan, het is afgelopen. Je wil er ook niet meer van zien, want het is allemaal op een gelukkige manier geëindigd."