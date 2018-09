Zoon van Sabine Appelmans in 'Jong Geweld': "Blij dat we in groep zijn want alleen zou ik dit niet aankunnen" TDS

Zes kinderen van bekende ouders gaan in 'Jong Geweld' samen op kamp, voor een realitycheck die helemaal in het teken staat van Rode Neuzen Dag. Vanavond trekken de zes naar het psychiatrisch centrum van Pittem, waar ze enkele leeftijdsgenoten ontmoeten die er opgenomen zijn. Vooral Obi heeft het moeilijk. “Ik ken de naam ‘psychiatrie’ wel, maar weet totaal niet wat te verwachten”, zegt hij vanavond in de aflevering. “Ik ben zó blij dat we voor deze ontmoetingen in groep zijn, want alleen zou ik dit niet aankunnen.”