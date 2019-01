Zoon van Roel Vanderstukken duikt op in 'De Luizenmoeder' Redactie

23 januari 2019

00u00 0 TV Vanavond wordt er getrakteerd in het klasje van juf Els. En de jarige is Toots Vanderstukken, het achtjarige zoontje van 'Familie'-acteur Roel Vanderstukken (42) en Anne-Sophie Balsing, de dochter van danseres Anouchka Balsing.

Voor Toots zijn het zijn eerste stappen in de acteerwereld. "Toen ik opving dat ze kindacteurs zochten, dacht ik meteen aan onze Toots", zegt Roel. "Hij is een clown en staat graag in het middelpunt van de belangstelling.” Toots is trouwens niet de enige jarige in de aflevering van vanavond. Ook Fleur, de dochter van Hannah (Lynn Van Royen), verjaart. Al had ze dat beter op voorhand laten weten aan juf Els. Twee traktaties op één dag: dat gaat niet.

'De Luizenmoeder', vanavond op VTM om 20.35 uur