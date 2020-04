Zoon van Marc Van Ranst krijgt taart voor verjaardag: “Jammer dat ik m’n papa nu weinig zie” BDB

07 april 2020

20u57

Bron: VIER 1

Terwijl z’n papa, viroloog Marc Van Ranst, elke dag opnieuw ten strijde trekt tegen het coronavirus, vierde z’n zoon Milo dinsdag z’n elfde verjaardag. Het VIER-programma ‘#Corona2020' liet dit niet onopgemerkt voorbij gaan en verraste de tiener met een lekkere taart. Van z’n ouders had de jongen een computerspelletje gekregen waarbij je ziekenhuizen moet bouwen - kwestie van in het thema te blijven. Milo vond het wel jammer dat hij z’n papa de voorbije weken zoveel heeft moeten missen. “Maar ik begrijp het wel. We moeten voorkomen dat de ziekte piekt”, klonk het. Dat de jongen veel respect heeft voor z’n papa toonde hij ook al in ‘Gert Late Night’. Hij las toen een vertederende brief voor voor z’n vader.