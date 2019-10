Zoon van bekende Tarzan-acteur steekt moeder dood, schuift schuld in schoenen van vader en wordt zelf neergeschoten Joeri Vlemings

18 oktober 2019

12u52

Bron: BBC, New York Post 0 TV Drama in Santa Barbara. Cameron Ely (30) heeft er dinsdagavond zijn eigen moeder met messteken vermoord. Hij belde zelf de hulpdiensten en schoof de schuld van de aanval in de schoenen van zijn verzwakte vader Ron Ely, de 81-jarige acteur die Tarzan speelde in de tv-serie uit de jaren 60. De politie kwam ter plaatse en schoot zoon Cameron uiteindelijk dood.

De 62-jarige voormalige miss Florida, Valerie Lundeen Ely, is niet meer. Ze werd met verscheidene messteken omgebracht door haar eigen zoon Cameron in haar huis, een optrekje van 4,3 miljoen euro in de luxueuze wijk Hope Ranch bij Santa Barbara. Valerie Lundeen Ely was de vrouw van acteur Ron Ely (81), die zelf ook aanwezig was bij de tragedie maar niet gewond raakte. Ron Ely sukkelt met zijn gezondheid en kan nog nauwelijks praten. Hij kon de politie wel de moordenaar aanduiden: zijn eigen zoon.

Het echtpaar had naast Cameron ook nog twee dochters, Kirsten en Kaitland. De politie trof Cameron anderhalf uur na de moord op zijn moeder aan in de buurt van het ouderlijke huis. Hij bedreigde toen vier agenten, die reageerden en hem doodschoten.

Cameron Ely leek een voorbeeldige jongen. Hij ging naar een eliteschool in New Hampshire, waar het inschrijvingsgeld 44.000 euro per jaar bedraagt, en daarna naar de wereldvermaarde universiteit van Harvard. Daar stond hij bekend als een populaire en getalenteerde quarterback, en als erg intelligent. In 2012 haalde hij zijn bachelor in de psychologie op Harvard.

Cameron had ook een goede band met zijn vader, Ron Ely. Die gaf zeven jaar geleden zijn Hollywoodcarrière op om zijn drie volwassen kinderen - die nog allemaal thuis woonden - op te voeden. Ron Ely vertolkte naast Tarzan ook de hoofdrol in de film ‘Doc Savage: The Man of Bronze’.

Waar Cameron Ely de laatste jaren mee bezig was, is niet duidelijk. Volgens de LA Times had hij een licentie als veiligheidsagent. Een van de laatste publieke foto’s van Cameron was er een van hem met zijn vader op het huwelijk van zus Kaitland in 2016.