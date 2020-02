Zondagavond extra uitzending 'VTM Nieuws' over coronavirus Redactie

29 februari 2020

00u00 0 TV Nu het virus zich verder verspreidt, blijven we met een Nu het virus zich verder verspreidt, blijven we met een invulformulier op HLN.be iedereen de kans geven om de vragen te stellen waar hij of zij nog mee zit. In een speciale uitzending van 'VTM Nieuws' legt Stef Wauters die zondagavond voor aan beleidsmakers, gezondheidswerkers, psychologen en andere specialisten.

Een uitzending over de grote vragen rond de corona-uitbraak, maar ook met de laatste updates en praktische tips over hoe we best omgaan met het virus. Bekijk de 'VTM Nieuws'-special zondagavond om 21 uur, onmiddellijk na 'Blind Getrouwd' op VTM, VTM GO en HLN.be.