Zomers studioprogramma vervangt 'Plage préférée' op Radio 2 MC

04 juni 2020

00u00 0 TV Voor het eerst in acht jaar trekt radiostem Kim Debrie (41) tijdens de zomervakantie niet naar de Belgische kust om er dagelijks drie uur lang 'Plage préférée' in elkaar te boksen. Het programma gaat voor één jaar in de kast. Er komt wel een zomers alternatief vanuit de studio.

"Het wordt een zeer verrassende Radio 2-zomer", aldus Peter Hermans, producer van 'Plage préférée' én van de opvolger. "Omdat radio on the spot dit jaar niet haalbaar is, hebben we een waardig alternatief gezocht. Kim Debrie blijft onze gids tijdens de zomervakantie en zal voor een leuk en herkenbaar vakantiemagazine zorgen, met als focus hoe de Vlaming deze bijzondere tijden beleeft."

De kust, waar het programma zeven zomers lang werd gemaakt, speelt opnieuw een belangrijke rol. "Maar ook alle andere mooie plekjes in Vlaanderen komen aan bod", verzekert Hermans. "We zitten in de radiostudio in Brussel, maar als de omstandigheden het toelaten, gaan we misschien ook op pad. En uiteraard zullen we weer uitgebreid ons hart tonen voor de Vlaamse artiesten. We gaan echt van alles doen met zingend Vlaanderen." (MC)

De opvolger van 'Plage préférée' zal elke weekdag in juli en augustus van 9 tot 12 uur te beluisteren zijn op Radio 2.