Zoë Saldana speelt de hoofdrol in nieuwe Netflix-reeks die ze zelf zal produceren Redactie

07 november 2019

20u42

Bron: ANP 0 TV Zoë Saldana gaat de hoofdrol spelen in de nieuwe Netflix-serie ‘From Scratch’. Dat meldt The Hollywood Reporter donderdag. Ze gaat de serie bovendien ook nog eens produceren. Daarbij krijgt ze de hulp van collega-actrice Reese Witherspoon.

De serie is gebaseerd op het autobiografische verhaal van schrijfster Tembi Locke. ‘From Scratch’ gaat over een Amerikaanse vrouw die in Italië studeert en verliefd wordt op een Siciliaanse man. De twee gaan naar de Verenigde Staten om een leven op te bouwen, maar worden al snel weer van elkaar gescheiden als de man onverwacht overlijdt. De vrouw probeert dan hun dochter op te voeden zoals zij samen zouden hebben gedaan. Wanneer de serie op de streamingdienst verschijnt is nog niet bekend.