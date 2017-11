Zo zocht en vond Erik Van Looy de Slimste Mens-kandidaten MC

22u58 0 VIER Erik Van Looy in de frituur. TV Bijzonder reclamespotje in de eerste ‘onderbreking’ van ‘De Slimste Mens ter Wereld’, waarin Herr Seele zijn opmerkelijke opwachting maakte. Als we de reclameclip mogen geloven moeten we alle zware inspanningen die Erik van Looy zich zou getroosten om de beste kandidaten te vinden best vergeten.

Van Looy haalde namelijk zijn inspiratie in de frituur. In tien afleveringen zal duidelijk worden hoe Van Looy telkens aan de kandidaat van die avond kwam. Vanavond was dat met dank aan een curryworst die speciaal uit Herzeele kwam. Herr Seele, jawel.

Het idee van de reclamefilmpjes kwam van de Nationale Loterij, die een link wilde leggen tussen hun campagne voor Lotto waar alles is gebaseerd op het toeval en ‘De Slimste Mens ter Wereld’, de quiz waarbij er elk jaar veel te doen is over Erik Van looy die kandidaten moet overtuigen om mee te spelen.

"Samen met reclameagentschap Mortierbrigade werkten we tien spots uit, 1 voor elke dag dat er een nieuwe kandidaat in de uitzending zit", licht creatief directeur van SBS Steve Brouwers toe. "Met dank aan acteurs Mungu Cornelis (bekend van o.a. ‘Balls of Steel’) en Kim Hertogs (‘Code 37’ en ‘Zone Stad’), onze twee frituristen en Eric Van Looy als zichzelf."

Volgens Brouwers kadert deze reclamecampagne in de doelstelling van SBS om reclame relevant te maken. "Door zo’n intense link te maken tussen adverteerder en een programma doorspekt met humor maken we reclame ook meer entertainend."