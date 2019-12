Zo ziet het voorjaar van Eén eruit: drie keer per week Vlaamse versie van 'First Dates' Mark Coenegracht

11 december 2019

00u00 0 TV Na de gewaagde en geslaagde gok van Eén om in de late avond uit te pakken met de soap 'Dertigers', wil de grootste Vlaamse tv-zender volgend voorjaar opnieuw verrassen door drie keer per week de Vlaamse versie van 'First Dates' in primetime uit te zenden.

Waar de commerciële concurrenten traditioneel enkele weken later starten, gaat Eén al in januari voluit met zijn voorjaarsoffensief. Aan de programma's tussen 18.15 uur en 21 uur - het zogenaamde 'betonblok' - werd naar goede gewoonte niet gemorreld. Daarna serveert de Reyerslaan voornamelijk nieuwe seizoenen van succesvolle reeksen. 'Dertigers', de dagelijkse laatavondfictie over een groep - u raadt het al - dertigers, is daar één van. Eind februari opent Danira Boukhriss Terkessidis dan opnieuw de deuren van haar praatshow 'Vandaag'.

De grootste nieuwigheid volgend voorjaar wordt de Vlaamse versie van 'First Dates', een Britse datingformat. Eén wil het programma in twee golven uitzenden: eentje voor de zomer, het vervolg na de grote vakantie. Drie keer per week - de dagen zijn nog niet bekend - zullen we kunnen meekijken tijdens de dates van onbekende Vlamingen.

Thomas Vanderveken

Opvallend is dat Eén volgend jaar met de terugkeer van '1 jaar gratis' opnieuw voor de zaterdagavond gaat. Het iconische spelprogramma van Herman Van Molle zal nu door Thomas Vanderveken aan elkaar worden gepraat. Het opzet blijft wel grotendeels hetzelfde: zestien kandidaten proberen het nettojaarloon van de meest verdienende kandidaat te winnen.

In het voorjaar plant Eén nog een reeks specials. Zo wordt 'De Stig', de film van Eric Goens over de onwaarschijnlijke strijd van wielrenner Stig Broeckx, uitgezonden. In april brengt de zender ook 'Ten oorlog: de bevrijding van Vlaanderen', een driedelige reeks van Arnout Hauben. En dan is er nog het Songfestival, met Hooverphonic als Belgische kandidaat. De halve finales vinden plaats op 12 en 14, de finale op 16 mei.

EK voetbal

Het voorjaar van Eén zal al grotendeels worden afgerond half juni. Op vrijdag 12 juni start immers het EK voetbal, waarvan de VRT alle wedstrijden zal uitzenden.

Het 'betonblok'

18.15 uur: 'Dagelijkse kost'

18.30 uur: 'Blokken'

19 uur: 'Het journaal'

19.40 uur: 'Iedereen beroemd'

20.10 uur: 'Thuis'

MET SUCCES VERLENGD

Maandag

De humaninterestreeks 'Politie 24/7', vorig seizoen goed voor ruim 900.000 kijkers, krijgt een vervolg.

In het derde seizoen van 'Down the Road' reist Dieter Coppens met Brenda, Stijn, Sophie, Peter, Jamie en Gitte naar Spanje en Marokko.

Dinsdag

De tragikomische serie 'Zie me graag' komt met een derde seizoen én een nieuw gezicht.

Wim Lybaert haalt 'De Columbus' later dit voorjaar opnieuw van stal voor een derde jaargang.

Woensdag

'Op één', de zoektocht van Kobe Ilsen naar wat wij kunnen opsteken van verre of dichte landen, start al op 8 januari. Op Nieuwjaarsdag zendt Eén de film 'F.C. De Kampioenen 3: Forever' uit.

Donderdag

Cath Luyten wacht niet tot het nieuwe jaar. 'Vandaag over een jaar' begint morgen al.

Later in het voorjaar is er een tweede reeks van 'Is er een dokter in de zaal?' met Philippe Geubels.

Vrijdag

Ook in 2020 gunt de VRT VTM zijn showbizzavond. Traditioneel plant Eén hier Britse krimireeksen.

Zaterdag

Naast herhalingen van 'F.C. De Kampioenen' en films wil Eén scoren met '1 jaar gratis'.

Zondag

Op 5 januari krijgen we de spannende ontknoping van 'De twaalf', en die reeks wordt meteen opgevolgd door het tweede seizoen van 'Over water'. De fictieserie van Tom Lenaerts kreeg vorig jaar gemengde reacties, maar hij belooft een beter en spannender vervolg.

'Kamp Waes' is pas begonnen en loopt nog een tijdje verder.

Nadien komt 'Twee tot de zesde macht', opnieuw met Jeroen Meus als gastheer.

Het tegengewicht van VTM en VIER

Traditioneel starten VTM en VIER, uit commerciële overwegingen, wat later met hun voorjaarsoffensief. VIER kiest in 2020 vooral voor zekerheid, VTM gaat voor een mix van succesvolle programma's en nieuwe formats.

Op VTM loopt 'Hoe zal ik het zeggen?' met Jens Dendoncker ook na Nieuwjaar verder. Daarnaast is het uitkijken naar 'Beat VTM', waarin bekende gezichten de strijd aangaan met gewone Vlamingen, en nieuwe seizoenen van 'Blind getrouwd' en 'Liefde voor muziek'. Op dinsdag en donderdag lanceert de commerciële zender met 'Mijn keuken mijn restaurant' een nieuw kookformat. Op vrijdag is er dan 'The Voice Kids', met een nieuwe jury. Op zaterdag krijgt 'Dat belooft voor later' van Staf Coppens een vervolg. VTM zal in het voorjaar ook de oefenwedstrijden van de Rode Duivels uitzenden.

VIER zet hard in op zekerheden. En dus komen er nieuwe reeksen van 'De Mol', 'Blind gekocht', 'Expeditie Robinson, 'Stukken van mensen', 'Topdokters', 'Auwch', 'Het is ingewikkeld', 'Niveau 4', 'Het parket' en 'Gert Late Night'.

Opvallend is de terugkeer van 'The Sky is the Limit' en het nieuwe sketchprogramma 'De influencers', waar onder anderen Bart De Pauw aan meewerkte. Starten doet de SBS-zender begin januari al met 'De recherche'.