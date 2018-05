Zo ziet de overvolle sportzomer van de VRT eruit MC

06u00 0 TV 'De Mol'-presentator Gilles De Coster keert terug naar Radio 1 om er de Tour de France te verslaan en Karl Vannieuwkerke rekent op een paar gloednieuwe analisten om het WK van de Rode Duivels te fileren.

"Blij als een kind en nu al behoorlijk zenuwachtig", zo omschrijft VIER-presentator Gilles Coster zichzelf nu hij straks opnieuw te horen zal zijn op Radio 1. Samen met collega Gert Geens is hij de gastheer van het Ronde van Frankrijk-programma ‘Sporza Tour’. Het duo presenteerde dat al een eerste keer in 2008. Bij de overstap van Gilles naar SBS werd ook een streep getrokken onder zijn radiowerk. "Dat ik nu opnieuw welkom ben, is bijzonder leuk. Niet dat er contractueel een probleem was, want ik werk als zelfstandige voor SBS", zegt De Coster.

WK en Vive le vélo

In het fonkelnieuwe voetbaldorp onder de VRT-toren presenteert Karl Vannieuwkerke elke WK-avond ‘Villa Sporza’. Hij praat er zoals vanouds met een analistenpanel. Naast klassiekers als Marc Degryse, Jan Mulder en Imke Courtois, is er nieuwkomer en profvoetbalster Heleen Jaques. Zij maakt deel uit van de nationale vrouwenploeg. Ook Mo Messoudi, die dit seizoen bij Beerschot speelde, en Anderlecht-keeper Frank Boeckx schuiven mee aan tafel. Ook bij ‘Vive le Vélo’ is er een kleine wijziging. De talkshow van Karl Vannieuwkerke gaat pas na de finale van het WK voetbal van start en zal dit jaar niet met twee, maar met drie genodigden plaatsvinden. Onder anderen Eddy Planckaert, Jan Bakelants en Sven Nys zullen een paar dagen meereizen. In de overvolle zomersportkalender pakt de VRT begin augustus ook nog uit met de nieuwe ‘European Championships’, een soort EK van de populairste olympische sporten met onder meer zwemmen, gymnastiek, baanwielrennen, golf en atletiek.