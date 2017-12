Zo zet jouw favoriete zender het nieuwe jaar in DBJ

09u42

Bron: Showbizz 4 Dieter Bacquaert Clouseaua TV Het nieuwe jaar staat nu écht voor de deur en daar hoort een feestje bij. De grootste zenders pasten hun zondagprogrammatie aan om 2018 zo feestelijk mogelijk in te zetten.

VTM

Na het 'VTM Nieuws' en 'De Kotmadam' is er de kerstklassieker 'Home Alone 2' en om 22.40 uur kan je kijken naar de nieuwjaarsspecial van 'Tegen De Sterren Op'. Wanneer het nieuwe jaar 30 minuten ver is, zet Vtm met 'Clouseau Danst' een feestje op gang met een opname vanuit het Sportpaleis in Antwerpen. Om 01u25 uur volgt Stan Van Samang met een live-registratie van zijn concertreeks 'In't Groot', ook vanuit het Sportpaleis.

Vertommen Stan Van Samang

Eén

Eén opent de avond om 20u25 met de film 'Maleficent', een eigentijdse herwerking van het sprookje 'Doornroosje', met Angelina Jolie in de hoofdrol. Om 22u10 keert Eén terug naar de knallende feestavond van Ketnet in het Sportpaleis. Met 'Throwback thursday in het Sportpladijs' kan je nog eens meebrullen met de liedjes uit 20 jaar Ketnet. Nadien (23u50) schakelt één live over naar Antwerpen voor het grote vuurwerk aan de Schelde. Julie Van den Steen leidt het geheel in goede banen. De rest van de nacht wordt aangevuld met een compilatie van 'Voor de leeuwen' (00u25), de kerstspecial van 'Eigen Kweek' (01u10) en 'De nacht van Loslopend Wild' (02u00).

Goedefroit Throwback Thursday, Sportpladijs 20 jaar Ketnet

Q2

Q2 kiest voor de swingende grooves van wereldster Bruno Mars om het nieuwe jaar in te zetten. Om middernacht gaat de zender voor de tv-première van zijn spectaculaire show in het legendarische Apollo Theater in New York. Verwacht al zijn hits, zoals '24K Magic', 'That's What I Like' en 'Versace on the Floor'.

Medialaan Bruno Mars

Canvas

Canvas kiest voor humor en muziek op oudejaarsavond. Omstreeks 21u00 blikt comedian Michael Van Peel op zijn eigen manier terug op het aflopende jaar in de conference 'Michael Van Peel overleeft 2017'. Voor muzikale ambiance op de valreep van 2018 zorgt 'Abba in concert', een documentaire van Urban Lasson over een concerttournee van de Zweedse band door Noord-Amerika en Europa in het najaar van 1979. De beelden werden gedraaid in de Verenigde Staten en tijdens een concert in de Wembley Arena in Londen.

VRT Van Peel overleeft 2017

VIER en VIJF

VIER en VIJF hebben geen aparte programmatie voorzien. Op VIER start om 20u30 de animatiefilm 'Brave' over een jong ambitieus prinsesje die zich losbreekt van haar ouders en haar eigen levenspad wil volgen. Nadien kiest VIER voor de sportklassieker 'Trouble With The Curve' met Clint Eastwoord en Amy Adams als nukkige baseballscout en zijn dochter. VIJF kiest voor de kerstfilm 'Silver Bells' om 20u25 en nadien voor de realityreeksen 'Straffe verhalen' en 'Sex Academy'.

TWC Clint Eastwood en Amy Adams