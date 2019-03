Zo zet Gilles De Coster de 10 kandidaten op het verkeerde been in ‘De Mol’ (+ wat je niet zag) Mark Coenegracht

10 maart 2019

21u05

Grote verrassing in de allereerste aflevering van 'De Mol': de tien kandidaten die geselecteerd werden willen stuk voor stuk zélf de Mol zijn, maar tijdens de eerste proef in Vietnam bleek er nog geen Mol te zijn. Pas halfweg de eerste aflevering kreeg één van hen van presentator Gilles De Coster te horen dat hij tot saboteur was gebombardeerd. Extra gevolg: niemand moest het spel meteen verlaten.

Vorig jaar duurde de eerste aflevering van ‘De Mol’ ruim 76 minuten en werd na die tv-marathon deelneemster Kelly meteen naar huis gestuurd. Dit keer duurde de openingszet van ‘De Mol’ zonder reclameblokken exact 2.912 seconden, of ruim 48 minuten, en was het duidelijk dat de tien deelnemers meer dan ooit met z’n allen zullen Mollen. De échte Mol werd immers gekozen uit tien kandidaten die wat graag de Mol wilden zijn.



De Mol-beslissing viel na exact 27 minuten en 27 seconden uitzending. Na een spectaculaire benjisprong-proef en een rondje mentale poker tussen de kandidaten en Gilles De Coster. Van de tien kandidaten kregen er drie een bericht dat ze mogelijk de Mol gingen worden. Eén van hen kreeg wat later dé bevestiging van Gilles.



“Dat kan toch niet?”

Na de eerste proef ontdekken de kandidaten de schokkende waarheid over het nieuwe seizoen: er is nog geen mol gekozen.

Opvallende vaststelling: de vijf dames en evenveel heren zijn allemaal blank en haast allemaal hoogopgeleiden. Spoedarts, master kinesitherapie, piloot, advocaat, headhunter, zaakvoerster, … Enkel Joeri geeft aan dat hij lasser is, terwijl op zijn fiche ‘ploegleider’ wordt vermeld. Huisvrouwen, werklozen of allochtonen haalden de eindselectie niet. De groep is ook erg jong. Gemiddeld 35 jaar.



Elimineren we de ‘oudjes’ Bruno (54) en Ingrid (46), dan zakt die gemiddelde leeftijd zelfs naar 25 jaar. Dat wordt dus gegarandeerd hard tegen onzacht. Ook al omdat de kandidaten weerhouden zijn om hun Mol-gehalte. Dat er naar lieve lust gaat gelogen, bedrogen, gesaboteerd en geveinsd gaat worden, is een zekerheid. Want, al snel werd duidelijk dat er niet alleen veel kandidaat Mollen in Vietnam waren geland, maar dat ze ook stuk voor stuk karakters zijn die willen winnen. Voor wie het woord verliezen niet bestaat.

“We denken aan jou om de Mol te zijn”

Dit jaar hebben de kandidaten één ding gemeen: op de vraag of ze graag de Mol willen zijn, hebben ze bij hun inschrijving allemaal ‘ja’ geantwoord. Dat vraagt om een peiling naar hun Mol-capaciteiten.

Prima start overigens van ‘De Mol’. Geen slopend en tergend traag begin, maar meteen actie door kennis te maken met de finaleplaats: drie tafels, drie stoelen, schaars licht en de zekerheid dat de twee beste spelers over een kleine twee maanden, wellicht op zondag 5 mei, de Mol recht in de ogen zullen kijken. Een intro die twee minuten duurde, waarna we meteen (en met een behoorlijk grote ecologische footprint), naar Hanoï , 8.977,65 kilometer van Brussel, werden geflitst.

Leuk detail: als kijker wisten we al dat er geen Mol mee was en dat de kandidaten dat zelf niet wisten. Die Molden er dus tevergeefs al op los. Zochten hints en aanwijzigingen die er nog niet waren. Tenzij de Molmakers de kijker ook op het verkeerde been hebben gezet. Want bij ‘De Mol’ is alles mogelijk…

Terwijl actie en spanning er van bij de start inzaten, kregen we eigenlijk toch een langgerekte voorbode voor wat ‘De Mol’ nu moet gaan worden. De kandidaten zochten naar een mogelijke saboteur, maar kregen uiteraard verwarrende signalen binnen, omdat er nog geen Mol in het spel was. De spelers kregen anderzijds weinig tijd om zich te profileren. Een piloot met hoogtevrees die zijn hoogtesprong niet wil doen, verrassend was dat niet. Rest er één zekerheid: na aflevering één is er wel degelijk een Mol in het spel. Het saboteren kan beginnen…

Nee of misschien?

De tien kandidaten krijgen één voor één een scherm te zien. De meesten krijgen de boodschap: “Jij wordt de Mol niet.” te lezen. Maar drie kandidaten krijgen de boodschap: “Jij wordt de Mol misschien.”

Dit viel ons op bij de tien kandidaten:

Kaat (22), studente kine

- Heeft de opdracht om te leren jongleren goed uitgevoerd.

- Maakt duidelijk dat ze competitief is en wat graag wil winnen.

Eva (28), advocate

- Is tijdens de voorbereidende gesprekken eerlijk en zegt dat ze als Mol problemen zou hebben met de logistiek.

- Maakt duidelijk hoe hard ze geld wil verdienen: ‘Als ik niet durf sjot je er mij af’, zegt ze tegen Liesbet bij het benji-springen.

Elisabet (33), spoedarts

- Maakt duidelijk dat ze dolgraag de Mol zou zijn. ‘Hoe meer ik er over nadenk, hoe meer ik eigenlijk de Mol zou willen zijn’.

- Geeft een cryptisch antwoord tijdens de mentale ronde. ‘Ik had het verwacht’, klinkt het. Dat ze de Mol zou worden?

Liesbeth (41), consulente

- Is wel erg enthousiast als ze verneemt dat ze de Mol zou kunnen worden.

- Geeft toe dat ze vroeger liefst van alles vals speelde bij spelletjes. Doet dat bij het eerste spel niet. Ze voert de benji-sprong perfect uit.

Ingrid (46), verdeler rolluiken

-Laat weten dat ze niet durft benji-springen en laat effectief haar beurt voorbijgaan.

-Maakt duidelijk dat ze niet graag loopt. Kan vervelend worden, want in ‘DeMol’ moet er veel worden gelopen, gewandeld, gefietst, …

Martijn (23), facility assistant

- Jongleert feilloos en laat zelfs met stijl een balletje vallen

- Omschrijft zichzelf als de lijm van de groep, maar komt eerder arrogant over

- Maakt duidelijk dat hij liefst van alles het spel wil winnen

Joeri (32), ploegbaas

- Doet zich minder slim voor dan hij is. Zegt dat hij lasser is, terwijl hij eigenlijk ploegbaas is.

- Heeft zich kandidaat gesteld omwille van ‘het avontuur’ en omdat hij graag spelletjes speelt.

- Jumpt zonder aarzelen van 60 meter hoog.

Bas (32), headhunter

- Geeft een door en door sterke hint: ‘Ik kan goed doen dat ik simpel ben’.

- Dat hij n iet simpel is bewijst hij later door simpelweg zijn benjisprong te doen. Voor nul euro overigens.

Axel (40), piloot

- Een piloot die hoogtevrees heeft. Het kan perfect. Doordat je in een vliegtuig geen contact hebt met de grond, heb je in een vliegtuig geen hoogtevrees.

- Viel amper op op de eerste dag

- Maakt tijdens de voorbereidende gesprekken duidelijk dat hij wil winnen, ook al heeft hij laten weten dat hij de Mol wil zijn.

- Verklapt dat hij zo onhandig is als de pest.

Bruno (54), business manager

- Profileert zich meteen als Mol. Zegt dat hij kan jongleren, maar ‘dat het lang geleden is’. Een leugentje, want een opdracht die iedereen kreeg.

- Laat de balletjes bij het jongleren snel vallen.

In de pot

Voor de groep: 2.000 euro

Verloren: 3.000 euro

Grootste Mol-gehalte

1. Eva

2. Martijn

3. Axel

Beste spelers

1. Eva

2. Axel

3. Martijn