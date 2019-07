Zo zal ‘Game Of Thrones’-ster Jason Momoa eruit zien in ‘The Simpsons’ MVO

20 juli 2019

07u54 5 TV ‘Game Of Thrones’-ster Jason Momoa krijgt een gastrol in een komende aflevering van ‘The Simpsons’. De studio gaf de eerste beelden van zijn persoonlijke gele mannetje al vrij.

De Hawaiiaanse acteur krijgt een korte rol, waarin hij Homer Simpson tegenkomt op het zogenaamde San Castellaneta festival. Die naam is een knipoog naar de acteur die de stem van Homer inspreekt: Dan Castellaneta. Hij zou een mythisch verhaal komen vertellen over de oorsprong van pistache-ijs, al is zijn versie iets vreemder en gruwelijker dan de realiteit. “Daarna vragen personages Patty en Selma of hij hun borsten wil tekenen, en loopt hij weg”, verklappen de makers al.

“We zijn heel enthousiast dat we hem éindelijk in onze show hebben gekregen”, klinkt het. De acteur was ondertussen te zien in ‘Aquaman’ en verschillende andere producties. “We kregen altijd het horen: ‘het kan nu even niet, want hij is aan het filmen op de top van een berg’ of: ‘hij is aan het filmen onder water’. Maar we hebben hem toch tot in onze studio kunnen lokken.”

