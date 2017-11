Zo zal de eerste vrouwelijke Doctor in 'Doctor Who' eruit gaan zien MVO

BBC Doctor Who TV BCC heeft voor het eerst een foto van Jodie Whittaker als de nieuwe Doctor in de topserie 'Doctor Who' vrijgegeven. Wordt haar persoonlijkheid even kleurrijk als haar outfit?

"Doctor Who?" Dat is de vraag die menig personage zich stelt bij het ontmoeten van The Doctor. Ook in de echte wereld vroeg men zich af wie zal Peter Capaldi zou opvolgen als 13de hoofdrolspeler in de langlopende tv-serie. Het antwoord was verrassend en in één keer revolutionair: Jodie Whittaker werd aangeduid als de eerste vrouwelijke Doctor in de geschiedenis van het programma.

Zopas heeft BCC ook de eerste foto van Jodie in haar rol vrijgegeven, en fans zijn meteen aan het analyseren geslagen. Net als haar voorgangers heeft deze Doctor een voorkeur voor vreemde kleurencombinaties. Ook de bretellen springen meteen in het oog. Die zouden kunnen verwijzen naar kostuums die werden gedragen door acteur Robin Williams, maar even goed naar één van haar voorgangers, Matt smith - ofwel de 11de Doctor.

Jodie zal voor het eerst te zien zijn in de kerstspecial van het programma, waarin Peter Capaldi afscheid neemt van het personage en zal regenereren tot een nieuwe gedaante - erg symbolisch, gezien de culturele impact van de castingkeuze.

BBC Doctor Who