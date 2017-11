Zo zag u Frank uit 'Thuis' nog nooit TDS

10u49

Bron: Instagram 0 Instagram Deze foto werd op het Instagramprofiel van 'Thuis' gedeeld TV Het einde van de herfstvakantie is voor de meesten in zicht. Maar blijkbaar nog niet voor Acteur Pol G oossen , beter bekend als Frank uit 'Thuis'. Hij geniet nog volop van een verfrissende duik op La Palma.

"Ondertussen op La Palma ... 🌴🌞 De groetjes!", staat de lezen bij het zomerse tafereel. De opmerkelijke foto verscheen op het Instagramprofiel van de meest populaire soap van ons land.

Dat er hier en daar wat Photoshop aan te pas kwam, lijkt een uitgemaakte zaak. Iets wat ook de fans van de acteur niet is ontgaan. "Volgens mij is dat dikke photoshop... Frank zou nooit een roze zwembroek aandoen...", reageert iemand. Sommigen zijn ook fan: "Zie da lijf van de frank!, schrijft een fan. Of ook: "Frank Chippendales!"

2,401 Likes, 44 Comments - Nergens beter dan THUIS (@thuistv) on Instagram