Zo wordt het drakengebrul uit ‘Game of Thrones’ opgenomen KD

11 april 2019

14u58 0 TV Zondag is het zover, dan begint het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’. In de reeks is een belangrijke rol weggelegd voor Drogon, Rhaegal en Viserion, de drie draken van het personage Daenerys. Maar hoe wordt het gebrul van die mythische dieren eigenlijk opgenomen? Met behulp van andere dieren, zo blijkt.

Paula Fairfield, de vrouw die instaat voor het geluid die de draken in de reeks produceren, vertelde in een interview met RadioLab hoe ze erin slaagt om dat afgrijselijke gebrul tot leven te wekken. Aangezien draken in het echte leven niet bestaan, moet er een beroep gedaan worden op andere, non-fictieve dieren. Het ‘drakengeluid’ bestaat uit een mix van geluiden. Paula Fairfield zegt dat ze onder andere het geluid van gillende vogels en reptielen, de vleugelslag van libellen en het gehuil van haar eigen hond opneemt. Dat mengt ze dan met het geluid van schildpadden die de liefde bedrijven. Vooral mannelijke schildpadden maken, volgens de sound designer, heel wat lawaai tijdens een vrijpartij.