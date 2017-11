Zo wil Xavier Taveirne Slimste Mens worden: op soep en droog brood De Slimste Mens ter Wereld, aflevering 28 Mark Coenegracht

22u51 67 VIER . TV Drie deelnames, drie overwinningen. Het gaat vooruit voor VRT-presentator Xavier Taveirne (36). Zijn geheim? Soep en droog brood, zo verklapte hij in aflevering 28.

Gevangeniskost voor Xavier dus. Het is van moeten, zo legt de ‘Zevende Dag'-presentator uit. Zoveel openheid over zijn fysieke ongemakken, Erik Van Looy aanhoort het met afgrijzen. Omdat Taveirne een fobie heeft voor overgeven, let hij heel hard op zijn eten. Geen slaatjes, niks wat in de buurt van een vervaldatum komt, niks te gekruid of te vettig. En nu hij zijn zinnen heeft gezet op ‘De Slimste Mens’, leeft hij consequent op soep en droog brood. "Omdat ik hier moet zijn en het me niet kan veroorloven om wegens een culinair foutje uren languit met krampen op de grond te liggen." Alles voor het goede doel dus.

Barbara Sarafian – wat een sluwe vos toch! - en heerlijk sprankelende en frisse Lynn Van Royen, die er te laat zin in kreeg en toen al richting uitgang werd geduwd, konden alleen maar toekijken hoe Xavier hen keer op keer te vlug af was. Lynn was tot diep in de finale de rust zelve, maar zag dan toch plots de hemel opklaren toen ze in ‘pole position’ klaar stond om Sarafian te wippen. Helaas bleek Sovjetleider Chroesjtsjov veel te verre geschiedenis voor Van Royen. Waarna Sarafian wél de juiste antwoorden kon geven.

De jury bestond andermaal uit topduo Philippe Geubels en Jeroom, die weer op het randje van het welvoeglijke flaneerde. Lachen met enige gêne, dat moet kunnen in 'De Slimste Mens'.

De leukste quotes

Lynn Van Royen: "Ik win 'De Slimste Mens' niet. Maar da’s oké. Ik ben geen quizzer. Ik ben niet nerveus. Soms ben ik nerveus. Voor dingen die ertoe doen."

Barbara: "Ik ben instant verliefd geworden op Lynn toen ze meespeelde in 'De Helaasheid der Dingen'. Toen heb ik naar alle producties gebeld en gezegd: "Give her some jobs.""

Xavier: (over zijn sloefen) "Het decor van 'De Zevende Dag' is wat veranderd. Ik had onlangs sloefen aan en ik dacht dat niemand dat zou zien, maar opeens toch berichten: "Amaai, op uw gemak precies..."

Jeroom: "Ik ben vanochtend wakker geworden in de armen van een olympisch kampioen. Hoe mooi kan het leven zijn? Je hebt trouwens de groeten van Fredje Deburghgraeve."

Geubels: (over zijn vriendschap met Jeroom) "Volgende zomer gaan we zelfs samen op vakantie. We zoeken nog een derde man. Erik, we wilden dus aan u vragen of je het nummer hebt van Kevin Janssens."

Geubels: (over Lynn) "Ze speelt in 'Béau Séjour' een dode die levend is. Zo’n beetje het omgekeerde van u, Erik."

Jeroom: "Ja, ik heb gedroomd van een filmcarrière. Spijtig dat ik niemand ken in de filmwereld."

Jeroom: "Onlangs nog wat voor gehad met de oppas. Ge kent dat, de babysit naar huis brengen. Beetje gedronken. Zo wat beginnen foefelen en zo. Sindsdien wil mijn schoonmoeder niet meer komen oppassen."

Geubels: (of zijn dochter in zijn voetsporen mag treden) "Ja, maar het is niet zo gemakkelijk om de Colruyt binnen te geraken."

Geubels: (na alweer een persoonlijke vraag van Van Looy) "Ik vind dat uw interesse in ons persoonlijk leven ongezonde porties begint aan te nemen."

Jeroom: (over de dood van Freddie Mercury) "Veel te vroeg gestorven, Freddie Mercury. Vijf uur ’s ochtends. Iedereen stond met slaapogen aan zijn sterfbed."

Geubels: (tegen Erik) "Is dat uw kapper die uw haar knipt of zijn geleidehond?" En dan Erik: (tegen jury) "Zijn jullie tevreden over jullie haar? O sorry."

Jeroom: "Mijn opa was kapper. Vroeger. Die moest de manen knippen van de leeuwen in de Zoo van Antwerpen. Dat was heel gevaarlijk werk, want hij moest dan altijd te voet door Borgerhout."

Jeroom: "Ja, ik heb een hond. Je mag drie keer raden hoe hij heet als je weet dat ik een enorme fan ben van Kuifje." Waarop Erik: "Bobbie?" En Jeroom: "Nee, Kuifje, ik zeg het toch net…"

Jeroom: "Ik ben onlangs tegengehouden door de politie. Ik zei: "Ik ben Bob." Ik was zo zat dat ik mijn eigen naam niet meer wist."

Jeroom: "Ik heb een groentemopje meegebracht. Een tomaat en een eitje gaan samen naar een oude hoer. Zegt die oude hoer: "Een tomaat heb ik hier nog nooit gezien." En tegen dat ei: "Welkom terug. Ik had u bijna niet herkend zonder bril, mijnheer Geubels.""

Jeroom: "Ik vertel nooit smoesjes. Nooit. Ik had er nog een leuk mopje over voorbereid, maar de hond heeft mijn script opgegeten."

Geubels: (over de beste smoes) "Schimmel op de ballen. Niemand gaat nog iets vragen als ge dat zegt." Waarop Jeroom: "En het is heel geloofwaardig."

Barbara: (over Xavier, nadat die alweer over zijn fobie begint) "Ik zei het al: "Een actrice.""

Erik: (tegen jury) "Eten jullie iets dat over datum is?" Waarop Jeroom: "Wij werken al met een vriend die over datum is."

Hilarische momenten

Geubels hakt in op 'De Zevende Dag', maar krijgt het deksel op de neus. "Ik ben grote fan. Nog nooit van mijn leven gezien. Sorry, maar dat is vroeg en saai. Ze zeggen wel eens dat het publiek van 'De Zevende Dag' dood is, maar dat is niet waar. Ik heb het vorige week gecontroleerd. Om 10 uur 48 heb ik iemand met z’n ogen zien knipperen." Waarop Xavier: "Dus vóór het programma begon…"

Barbara Sarafian vertelt over de zingende zuster Juliette. "Wij hadden een zuster Juliette aan de meisjesschool. En ik zat nooit ver weg van zuster Juliette in de kerk. En zij zong altijd "Hooosssannaaa in den Hoooogeeee". En ze leek op Wilfried Martens. Zuster Juliette heeft nog aan mijn oren getrokken."

Erik Van Looy legt uit waarom hij niet met Ryanair vliegt. "Die zetels klappen niet naar achter. Als ik in slaap val, ligt mijn hoofd overal." Waarop Geubels: "Ik heb daar geen last van. Ik pak een slaappil en een Viagra. Dan blijf je schoon recht zitten."

Iedereen vertelt over zijn ervaringen bij de eerste tongkus. En dat durft al eens verschillen. Lynn: "Ik vond dat raar. Ik wist niet dat je best je ogen toedoet. Dat was aan het station. Ik heb toen alle bussen zien passeren." En Xavier: "Ik was heel oud, al 21." Waarop Barbara hem troost en zegt: "Ik was 12. Ik ben daar niet proactief voor gegaan. Ik dacht toen al dat dat grensoverschrijdend was. Het was in een of ander jeugdkot in Melle. Ik weet nog wie het was. Ik ben hem daarna nog tegengekomen. En ik heb hem gezegd: "Nu ben ik klaar." Waarop Lynn: "Tegen de man van Melle. Allez jong."

Kantelmomenten

Xavier loopt van bij de start uit. Hij puzzelt snel en goed, maar ziet alle voorsprong verdwijnen tijdens een dramatische Fotoronde, met tekeningen over uitdrukkingen met ‘tanden’. Barbara en Lynn spelen hun fotoronde wél goed, waardoor Xavier plots op de laatste plaats staat.

In een nog eens alles bepalende Filmpjes-ronde weet Xavier vier goede antwoorden te geven, maar Lynn kaapt 50 seconden weg. Maar bij hun eigen filmpjes weten Barbara en Lynn niet te scoren, terwijl Xavier liefst 120 seconden extra binnenhaalt. En met voorsprong wint.

In een lange finale, met liefst negen vragen , wordt aanvankelijk heel sterk gespeeld. Tot de zenuwen overnemen, Lynn in winnende positie komt, maar een oude Rus stokken in de wielen steekt. Lynn Van Royen moet bij haar eerste deelname het spel al verlaten. Barbara en Xavier hebben nu al hun zitje voor de finaleweken beet.

De eindscore (voor het finalespel)

Xavier Taveirne 418 sec.

Lynn Van Royen 383 sec.

Barbara Sarafian 325 sec.

De stand

1. Dalilla Hermans 9 deelnames 5 overwinningen

2. Goedele Wachters 8 deelnames 4 overwinningen

3. Thibault Christiaensen 6 deelnames 1 overwinning

4. Bill Barberis 5 deelnames 1 overwinning

5. Barbara Sarafian 5 deelnames 1 overwinning

6. Filip Peeters 4 deelnames 3 overwinningen

7. Xavier Taveirne 4 deelnames 3 overwinningen

Nieuwkomer

Presentatrice Evi Hanssen