Zo vreemd klinkt ‘The Big Bang Theory’ zonder vooraf opgenomen lachgeluiden MVO

21 juli 2019

08u57 4 TV Heb je je ooit al afgevraagd waarom comedy-programma’s altijd vooraf opgenomen gelach op het beeld plakken? Wel, zónder die lachgeluiden ziet zo’n show er gewoon erg vreemd uit, zo bewijst een fan die alle lach-tracks uit een scène van ‘The Big Bang Theory’ heeft gewist.

Zelf is hij geen fan van de populaire reeks. In een poging te bewijzen dat ‘The Big Bang Theory’ helemaal niet grappig is, maar alleen grappig lijkt omdat ons brein automatisch ‘meelacht’ met het publiek op het scherm, haalde hij alle lachgeluiden weg. En toegegeven, de serie is in één keer een pak minder grappig.

Het gaat om een aflevering uit het vierde seizoen, waarin hoofdpersonage Leonard en zijn vrienden een gesprek voeren in de zetel: een format dat vaak terugkomt in de show. Hoewel we ons menen te herinneren dat we hier op tv toch smakelijk om konden lachen, voelt het deze keer enkel ongemakkelijk aan. Zo zie je maar dat een klein detail als lachgeluidjes veel belangrijker is dan je in eerste instantie zou denken...

Dezelfde scène mét lachgeluiden