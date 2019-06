Zo verging het de vorige ‘Homo Universalis’: “Tussen reuzenschildpadden gezwommen in Mexico”

DB

28 juni 2019

05u59 0 TV Selattin trad gisterenavond in de voetsporen van Guy Sterckx. De 48-jarige ICT-engineer bij Proximus won vorig jaar de eerste editie van ‘Homo Universalis’. “Ik wou die titel op mijn naamkaartjes laten drukken, maar heb het uiteindelijk niet gedaan: het is ook maar een spel, hé.”

Een geluk bij een ongeluk: eigenlijk had de echtgenote van Guy Sterckx zich ingeschreven voor Homo Universalis. Maar toen ze vlak voor de opnames geopereerd moest worden aan de knie, vroeg ze de programmamakers of haar man haar plaats mocht innemen. Dat mocht, en hij won nog ook. “Het is al een jaar geleden”, zegt Guy. “Maar ik word nog altijd nagestaard. Mijn gezicht komt de meesten bekend voor, al kunnen ze mij zelden meteen thuisbrengen. Als ik dan vertel dat ik Homo Universalis heb gewonnen, zijn ze altijd wel heel nieuwsgierig. Vooral kinderen en ouderen zijn grote fans van het programma.”

“Met het reisbudget zijn mijn vrouw en ik twee keer op citytrip geweest, naar Sevilla en Madrid, en in april zijn we met onze tienerkinderen naar Mexico getrokken, onze eerste keer buiten Europa. Het was fantastisch: we hebben onder meer gezwommen tussen reuzenschildpadden. In december gaan we met z’n vijven naar Thailand: dat wordt weer een heel avontuur.”

“Mijn raad aan mijn opvolger? Geniet ervan! De reizen zijn de max, al heb ik meer stress ervaren bij het maken van de keuzes dan tijdens de spelletjes van Homo Universalis. In een interview na de finale had ik gezegd dat ik de eretitel op mijn naamkaartjes ging laten drukken. Maar dat heb ik uiteindelijk toch maar gelaten. Het is niet dat ik een wereldwonder heb verricht, hé. Het is maar een spelletje. Maar wel één waar ik nog lang van heb nagenoten.”