Zo verdient Netflix via een omweg toch aan reclame tvc

17 december 2019

15u50

Bron: The New York Times, NZ Herald 0 TV Wat we zo fijn vinden aan Netflix? De streamingdienst is reclamevrij waardoor we onafgebroken onze favoriete series kunnen bingewatchen. En toch is de streaminggigant niet vies van advertenties. Hoe gaat dat precies in zijn werk?

Geld genereren via abonnementen, en niet via reclame, blijft voor Netflix dé strategie. Maar hoewel ze momenteel met 158 miljoen abonnees een dominante positie innemen op de streamingmarkt, hebben ze ook een schuld van 12 miljard dollar.

Met de hete adem van andere streamingplatformen zoals Hulu, Apple TV en Disney+ in de nek, moet het bedrijf op zoek gaan naar alternatieve manieren om het hoofd boven water te houden. Experten zeggen dat Netflix het gebruik van advertenties uiteindelijk wel zal moeten omarmen om groei te stimuleren, “anders zouden hun dagen aan de top wel eens geteld kunnen zijn”.

Publiciteit

Netflix wil echter niets weten van advertenties op hun streamingdienst, maar schuwt de samenwerking met bedrijven niet. Zo bundelden ze bijvoorbeeld de krachten met broodjesketen Subway door een ‘Green Eggs and Ham’-broodje te lanceren om de Netflix-serie ‘Green Eggs and Ham’ te promoten. Dit leverde veel publiciteit op voor de cartoonserie.

Een ander voorbeeld is de samenwerking met Diesel. Netflix rekende het kledingbedrijf licentiekosten aan om outfits te maken die geïnspireerd zijn op ‘La Casa de Papel’, een van de populairste series van Netflix. Daarnaast toonden online advertenties van Diesel het logo van Netflix, vermeldden ze “La Casa de Papel” én presenteerden ze de hoofdpersonages in de opvallende rode jumpsuits die in de serie worden gedragen.

Ook werkten ze samen met Samsung en Aviation American Gin om een reclamespotje in te blikken waar acteur Ryan Reynolds, uit de recente Netflix-film ‘6 Underground’, in schittert. Voor de samenwerking werd geen enkele cent uitgewisseld. Netflix vindt het vooral belangrijk om in het oog van de kijker te springen: ze willen hun merk onder de aandacht brengen met het doel meer abonnees aan te trekken.

Productplacement

Netflix is ook steeds minder schuw voor productplacement - het duidelijk in beeld brengen van producten van merken die daarvoor betalen. Zo gebruikten ze afgelopen zomer de serie ‘Stranger Things’ om productplacementdeals met 75 bedrijven te sluiten. Zo werkten ze onder andere samen met Coca-Cola. New Coke - een drankje dat in 1985 op de markt verscheen, maar flopte - kreeg een prominente rol in de serie in de hoop het product nieuw leven in te blazen. De frisdrankproducent moest hier niet voor betalen, maar in ruil kreeg Netflix een plaats in de reclames van Coca-Cola. Beide merken liften dus mee op elkaars bekendheid, zonder ervoor te betalen.

LEES OOK: Hoe Disney zijn bijna-monopolie wil uitspelen: “Wij gaan de wereld van entertainment veranderen”