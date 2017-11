Zo veel mensen kijken er naar Stranger Things: "Een ongezien succes" MVO

11u22 2 Netflix Stranger Things 2 TV Nielsen, een onderzoeksbedrijf dat zopas het populaire streamingplatform Netflix onder handen nam, heeft zopas een aantal kijkcijfers vrijgegeven die een bijzonder inzicht geven in het bingewatch gedrag van kijkers.

Bingewatchen is het in één keer bekijken van een hoop afleveringen die tot dezelfde tv-show behoren. Daar kan je al snel een dagje vrij mee vullen, want de meeste Netflix programma's duren een klein uurtje per aflevering.

Vooral het nieuwe seizoen van de serie Stranger Things scheert hoge toppen op dat gebied: Maar liefst 15,8 miljoen mensen keken de eerste twee afleveringen van de show binnen de drie dagen na de release. Dan moet men er eigenlijk nog bij stilstaan dat het hier alleen gaat om de personen die legaal naar Netflix kijken, en de afleveringen dus niet illegaal downloaden via het internet. De effectieve kijkers zijn naar alle waarschijnlijkheid dus nog met veel meer.

Stranger Things vertelt het verhaal van een groepje lagere schoolkinderen, nadat hun stadje het middelpunt wordt van een luguber mysterie. Ondanks de leeftijd van de hoofdrolspelers, zijn 11 miljoen kijkers volwassenen tussen de 18 en 49 jaar.

Daaronder waren er ook 361,000 superfans, die het volledige seizoen hebben uitgekeken binnen de 24u na verschijning. Over bingewatchen gesproken.

Photo News De Stranger Things cast: Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Joe Keery, Natalia Dye

Photo News Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Millie Bobby Brown, Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard

Photo News In de hoofdrol: Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Galen Matarazzo

Photo News Winona Ryder speelt een bezorgde moeder die haar zoontje probeert te beschermen tegen kwade krachten.