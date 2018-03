Zo stuurt ‘De Mol’ al na 5 kwartier eerste kandidaat naar huis (+ de beelden die u niet te zien kreeg) MC

25 maart 2018

21u34 157 TV Na de allereerste aflevering van de nieuwe ‘De Mol’ is er welgeteld één zekerheid: de 39-jarige Oostvlaamse psychologe Kelly is noch de Mol, noch een straffe speelster. Ze moest immers na anderhalf uur uitzending als eerste de groep verlaten. Altijd super ondankbaar, want het gevoel van de grootste loser. Zeker omdat er een ex aequo meespeelde. Voor de fans blijven voorlopig niks dan vragen, want Gilles De Coster en zijn tv-bende deden hun montagewerk voortreffelijk. ‘De Mol’ liet zich nauwelijks of niet zien.

Eén ding is duidelijk na 76 minuten erg fijne televisie, onderbroken door de noodzakelijke, maar lange reclameblokken: ‘De Mol’ heeft zijn start niet gemist. Geen rituele openingscène in België, met veel tussenstappen richting het Verre Buitenland, geen elfde kandidaat die naar huis wordt gestuurd en later weer opduikt, maar een aflevering die met een ferme knaller begon. Ergens in de desolate Mexicaanse vlakte van Mineral De Pozos maakten we kennis met de tien deelnemers die elk dertig centimeter diep netjes in kisten begraven lagen.

Geheel volgens goede Mol-traditie was ook nu weer elk spelonderdeel perfect uitgewerkt en was er nooit sprake van ‘zomaar een spelletje’. Telkens weer waren er onverwachte wendingen, doken extra voorwaarden op, bijkomende moeilijkheden en kronkels en hersenspinsels die het voor spelers, maar zeker ook voor de kijker bijzonder moeilijk maakten in hun ijver om de Mol te ontdekken. Steeds weer viel het onverwachte te verwachten, werd je op het verkeerde been gezet. Met andere woorden, de Mol viel niet te vatten. Logisch, want uiteraard is het de bedoeling van de Mol-makers om de fans op het verkeerde been te zetten. Daarvoor hebben ze alle troeven in handen. Ze kennen de einduitslag voor ze aan de montage van de eerste aflevering beginnen. Hou er dus als Mol-zoeker rekening mee dat de hoofdrolspelers, het trio overlevers dat over een kleine twee maanden de finale speelt, nu zo weinig mogelijk opvallend in beeld komt. Niet omdat ze dat zelf zo wilden, wel omdat de makers van ‘De Mol’ het zo willen.

Na drie spelronden in drie dagen elkaar besnuffelen en aftasten, bleek, enigszins verrassend voor wie onbevangen naar die eerste aflevering had gekeken, de Oostvlaamse psychologe Kelly het eerste slachtoffer van de Mol. Kelly had zich verdienstelijk gedragen tijdens alle spelonderdelen, al sukkelde ze, ondanks fervent yoga-beoefenaar, met bibberende handjes tijdens het domino-blokkenspel, dat ze mee de nek omwrong. Het kostte de groep 1.000 euro. In het openingsspel liep Kelly, ondanks het feit dat ze door sponsor Decathlon als loopster werd bestempeld, wat achter de feiten aan. En, echt wel opmerkelijk, de Mol zelf had, in het eerste spel, op haar hoofd maar 250 euro geplakt. Was die toen al zo zeker dat Kelly meteen zou sneuvelen?

Dit viel ons op bij de tien kandidaten:

Kelly (39), psycholoog

-Kreeg, samen met student Lloyd, de laagste euro-score van ‘De Mol’.

-Wist meteen de lettercode te kraken.

-Laat de dominoproef mislukken

Pascale (45), marine-officier

-Ligt naast Katrien in een graf en weet absoluut niets. Verliest zo 750 euro voor de groep.

-Krijgt in het ‘Wie ben ik’-spel het juiste antwoord van Steve, maar wil dat eerst niet zeggen.

-Vergeet even de vraag te lezen in de derde proef, maar geeft toch een goed antwoord.

Channy (26), maatschappelijk assistente

-Weet niet wie de Britse premier Tatcher is.

-Kent niet al te veel van popklassiekers

-Heeft zowat van alles schrik, zeker van kippen

Katrien (54), event-manager

-Weet, samen met Pascale, niks nuttigs te bedenken in haar kist.

-Slaagt erin te scoren in het basketspel.

-Doet een zeer goede ‘afdaling’ en geeft goed antwoord.

Joke (32), dierenarts

-Heeft samen met Steve de hoogste euroscore (2.500 euro) gekregen van de Mol.

-Kijkt in haar zaklamp maar vindt zogezegd sleuteltje niet. Later wel.

-Weet niet dat zanger Will Ferdy nog leeft

-Speelt het dominospel onopvallend en verliest (samen met Kelly)

-Doet de snelste afdaling, antwoordt fout voor de vraag komt, maar krijgt zo de ‘cliffhanger’ voor de tweede aflevering

Pieter (33), priester

-Kan zich, samen met Bahador, snel bevrijden uit zijn kist

-Speelt erg fel het ‘Wie Ben Ik?’spel en geeft zelfs een goed antwoord aan Pascale

-Doet niets fout in het derde spel

Lloyd (21), student

-Heeft van de Mol de laagste waardering gekregen (250 euro)

-Kan zich, dankzij Kelly, meteen bevrijden

-Speelt het basketballspel correct, maar niet geweldig

-Geeft een fout antwoord in het laatste spel

Steve (60), arts

-Heeft samen met Steve de hoogste euro-waardering gekregen (2.500 euro).

-Speelt actief het ‘Wie Ben Ik?’-spel.

-Doet een snelle ‘rappel’ in het laatste spel.

Jeffrey (40), chauffeur

-speelt stevig in het openingsspel met ‘Genesis 9.26’.

-vindt het tweede woord in het basketspel, maar werpt hopeloos slecht met de bal.

-sterft haast van de schrik tijdens de afdaling.

Bahador (27), financial recruiter

-Buitenbeentje van de bende. Kreeg van ‘de Mol’ een waarde van 500 euro.

-Komt samen met Pieter snel vrij en zoekt actief naar duurste duo.

-Knoeit met de muziekproef en het kippen vangen

-Laat zijn deel in de afdalingsproef mislukken

In de pot

Voor de groep: 6.750 euro

Verloren: 8.250 euro

Grootste Mol-gehalte

1. Joke

2. Pascale

Beste spelers

1. Pieter

2. Steve

3. Bahador

