Zo struikelt Goedele Wachters over de vraag die Björn Soenens altijd wilde krijgen

De Slimste Mens ter Wereld, aflevering 8

Mark Coenegracht

22u54 0 VIER VIER TV Arkansas. Arizona. De twee Amerikaanse staten die op plaats drie en vier staan in de alfabetische lijst van Amerikaanse staten, hebben VRT-nieuwsanker Goedele Wachters genekt. In haar finale tegen Jens Dendoncker bleef ze steken op 3 goede antwoorden. Jens, de VTM-comedian die duidelijk het lijstje van Amerikaanse staten van buiten had geleerd en zijn zenuwen onder controle had, speelde perfect uit met de twee overblijvende juiste antwoorden. Vreemd dat een ogenschijnlijk evidente vraag voor een nieuwsanker de finalevraag te veel werd. Of hoe gewezen hoofdredacteur Björn Soenens, die later in de quiz opduikt, een paar keer zal gevloekt hebben.

Goedele Wachters strandt op acht deelnames en vier overwinningen, mathematisch ruim voldoende om terug te keren in de finaleweken.

Voor de volledigheid, schrijfster Dalilla Hermans is aan een vlekkeloos parcours bezig en begint volgende week met een vierde deelname.

We hebben ook nog triest nieuws voor de fans van het dreadlockkapsel van Dalilla Hermans. Dat blijken namelijk extensions te zijn. "Mijn echte haar is kort", maakte Dalilla aan het einde van week 2 duidelijk. Dat weten we dan ook weer.

De leukste quotes

Jens Dendoncker (over zijn naam): ‘Zeg maar Jens, al heb ik een aantal bijnaampjes, onder andere Winnie. Dat wordt vaak gezegd vanwege het teddybeergehalte. Waarop Erik: ‘Je hebt inderdaad een zeer hoog aaibaarheidsgehalte’.

Erik van Looy (over t-shirt Jens): ‘Er staat Picked Last, ‘laatst opgepikt’. Dat klopt. Jij bent de laatste kandidaat die we gebeld hebben… Waarop Jens: ‘Ook vroeger was dat al het geval. Ik werd vaak als laatste gekozen. Voetbal, volley, rekenen, noem maar op’.

Jens (over zijn epilepsieaanvallen en wat mensen dan doen): ‘Stop alsjeblieft met dingen in mijn bakkes te stoppen. Je wilt niet weten wat ik allemaal in mijn mond heb gehad: wintervesten, sjaals, portefeuilles, kersenpitkussentjes, potjes typex, … Mijn moeder was in shock toen ze hoorde dat ik me had vastgebeten in de Koran’.

Rik Verheye (over Jens): ‘Ik denk dat Jens enorm veel in zijn mars heeft, in in elk geval toch veel Mars in hem’.

Jan Jaap: ‘Neen, verrassingsbrood kennen we niet in Nederland. Maar het lijkt mij een vrij goede manier om drugs te vervoeren’.

Jan Jaap: ‘Ik kom uit Nederland. Daar is schaatscoach een beroep. Het meest zinloze beroep. Wat kan je meer doen dan roepen ‘Harder!’.

Erik (wil grappig zijn): ‘Costa Rica is één van de landen waar De Slimste Mens wordt uitgezonden. De presentator is een vrouw. Costa Erica’.

Rik (tegen Jens): ‘Ik vind wel dat jij een vree goeie naam hebt voor porno. Jens. Jens Den-Don-Cker’.

Rik (over favoriete zangers): ‘Walter Grootaers. Sinds die gestopt is ben ik hem beginnen appreciëren’.

Goedele (over haar einde): ‘Een beetje in mineur hé’. Waarop Jens: ‘Omdat het tegen mij is? Da’s schoon!’

Hilarische momenten

Erik Van Looy verspreekt zich en heeft het over ‘Humo’s Comedy Kip’ in plaats van ‘Humo’s Comedy Cup’. Hij blijft haast in zijn lach. Kip of Cup wordt de running gag van de avond.

Jan Jaap van der Wal heeft het over Westvlaams spreken. ‘Ik spreek geen Westvlaams. Ik ben nog net te jong voor een hersenbloeding’. Waarop Jens: ‘Ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is’. En weer Jan Jaap: ‘In mijn geval is dat behoorlijk mis gegaan. Nochtans is het eenvoudig: beginnen en eindigen met een woord en daartussen freestylen’.

Jan Jaap vertelt een straf verhaal: ‘Ik ben ooit in Amerika geweest. Ik mocht er Jon Stewart van The Daily Show interviewen. Ik mocht er ook naar de schmink. De schminkdame zag mijn mond en dacht dit klopt niet. Die heeft toen met een eyeliner op mijn lippen de vorm van normale lippen getekend en die gaan inkleuren…’.

Goedele Wachters heeft alweer een persoonlijk verhaal. ‘Ik heb ooit tijdens het mountainbiken een wesp opgesnoven. Er waren nogal wat insecten en ik hield mijn mond dicht. Dat beest is dan via mijn neus in mijn keel gekomen en heeft me gestoken. Vervolgens ben ik tegen een boom gereden’.

Jens: ‘Ik heb in mijn jeugd veel tekenbeten gekregen. Ook eentje op mijn juwelen. Het vervelende was dat dat toen moest weggehaald worden door Karien van de kookploeg. Dat was geen apetijtelijke dame. Vlak voor ik flauw viel sprak ze de gevleugelde woorden 'ik heb geen speciaal tangetje maar een cuttermes zal ook wel gaan’.

Kantelmomenten

Goedele slaat al in de ‘3-6-9’-ronde een kloofje, maar weet in de ‘Open Deur’-ronde maar drie seconden te winnen. Bovendien puzzelt ze minder goed dan haar concurrenten.

In de fotoronde bewijst Jens dat hij behoorlijk wat geblokt heeft voor de quiz. Hij kent zowat alle Amerikaanse sterren.

De filmpjesronde is de scherprechter van dienst. Goedele speelt sterk op haar Oscar-fragment, maar het is Dalilla die 50 seconden wegkaapt. Bij het Macron-moment doet Goedele net het omgekeerde. Jens Dendoncker, die voor aanvang van de filmpjes royaal aan de leiding stond, kan niets doen. Bovendien krijgt hij een filmfragment over de moord op Sharon Tate waarover hij niets weet te zeggen. Goedele en Dalilla weten ook geen juiste antwoorden en zo wint Hermans voor de tweede opeenvolgende keer.

In de finale staan Jens en Goedele met hoge scores tegenover elkaar. Er wordt aanvankelijk erg sterk gespeeld, met Goedele die zelfs een perfecte score lukt op een vraag over Otto-Jan Ham, maar dan slaan de zenuwen toe. Jens weet wel nog vier goede antwoorden te geven over Radiohead, maar het is Goedele die de beste kaarten heeft en 48 seconden heeft om de vijf Amerikaanse staten te geven die vooraan in de lijst staan. Goedele strandt op drie staten en moet stoppen, waarna Jens uitspeelt.

De eindscore (voor het finalespel)

Dalilla Hermans 393 sec.

Goedele Wachters 354 sec.

Jens Dendoncker 333 sec.

De stand

1. Goedele Wachters 8 deelnames 4 overwinningen

2. Danilla Hermans 3 deelnames 2 overwinningen

3. Tijs Vanneste 3 deelnames 1 overwinning

Frances Lefebure 3 deelnames 1 overwinning

5. Bartel Van Riet 2 deelnames

6. Jens Dendoncker 1 deelname

Rob Vanoudenhoven 1 deelname

Dominique Deruddere 1 deelname

Sean Dhondt 1 deelname

Xavier Malisse 1 deelname

Nieuwkomer

Stijn Vandevoorde