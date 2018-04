Zo stormen Pascale, Bahador en Pieter regelrecht naar een droomfinale (+ de beelden die u niet te zien kreeg) Mark Coenegracht

22 april 2018

21u25 0 TV Mol-ouderdomsdeken Steve Thumas (60) is gemold. Door de échte Mol uiteraard, maar ook door zichzelf. ‘Tunnelvisie niet kunnen loslaten en als je dan alles inzet op één kandidaat is het over en uit’, aldus Steve. En dat in een aflevering waarin de tijdelijke reünie met vrienden en/of familie centraal stond, de opdrachten behoorlijk eenvoudig bleken en de groep haast geruisloos 15.000 euro zag verdwijnen. Hoe goed is de Mol dan wel?

Een fijne mix van ontspanning en psychologische spelletjes. Dat was aflevering 5 van ‘De Mol’, waarin nu de helft van de deelnemers weer naar huis is gestuurd. Blijven over: marine-officier Pascale, dierenarts Joke bij de dames en piepjonge geneeskundestudent Lloyd, financieel recruiter Bahador en priester Pieter bij de mannen.

Heel erg veel extra infomatie kregen de Mollenjagers in deze vijfde aflevering niet. Dat kwam vooral door een sentimenteel infuus bij de kandidaten die een dag en een nachtje een familielid of vriend op bezoek kregen. Doorgaans altijd een kantelmoment voor één of twee van de kandidaten. Dit keer waren de emoties duidelijk iets te zwaar voor dokter Steve. Die kraakte eerst fysiek op de rollercoaster en had het wat later duidelijk héél moeilijk bij het vertrek van zijn echtgenote Viviane. Een logische exit volgde…

'De Mol’ schiet na de halvering van de kandidaten wellicht in een hogere versnelling. Vorig jaar lagen de kaarten toen bijna allemaal op tafel en wisten nagenoeg alle overlevende deelnemers wie de Mol was. Die kennis vertaalde zich toen in een opeenstapeling van valse sabotages, geniepig gedoe en elkaar absoluut geen seconde meer uit het oog verliezen. De gedetailleerde vragen die over een exit beslissen zijn immers alles bepalend.

Voorlopig blijven wij, zonder tunnelvisie, gaan voor een finale tussen twee heren, financieel recruiter Bahador en mijnheer pastoor Pieter en bij de vrouwen marine-officier Pascale. Dierenarts Joke heeft de voorbije afleveringen net iets te veel energie moeten verbruiken om zich via vrijstellingen in het spel te kunnen houden. Ook nu weer koos ze voor de mogelijkheid om pasvragen binnen te halen. Dat deed ook student Lloyd. Vreest hij te weinig informatie te weten over de Mol en is hij te wispelturig en te slordig om het tot die finale te schoppen?

Dit viel ons op bij de zes kandidaten

Pascale (45), marine-officier

Heeft wellicht door dat Joke een te duchten speelster is die alles over heeft om de finale te halen. En schakelde haar dus met een verfkogel uit. Speelde het cinemaspel voorzichtig en op safe. Kon als duo met Bahador niet anders dan de gemakkelijke en logische pretparkproef winnen. Liet Bahador en kinderen wel terug naar het spiegelpaleis lopen en verloor zo heel wat tijd. Maar zorgde er anderzijds wel voor dat ze 1.000 euro binnenhaalde.

Joke (32), dierenarts

Blijft zich smijten om in De Mol te overleven. Haalde vorige week een vrijstelling binnen, wilde die nu kopen met pasvragen. Maar daar stak Pascale een stokje voor. Kreeg toch aan het einde de groene duim te zien. Is ze sterker, sluwer en beter dan we vermoeden?

Pieter (33), priester



Zit in onze top drie van finalisten. Is wat ons betreft voorlopig vooral een erg goede, slimme, verstandige speler. Indien hij de Mol is, moest hij bovendien amper actie ondernemen om de groep toch veel geld af te troggelen. In het pretpark had hij al snel door dat Steve doodziek werd in de rollercoaster. Opdracht gelukt dus voor de Mol. En in de autocinema speelde hij het als potentiële Mol wel heel handig. Blijven zitten en de laatste vraag fout beantwoorden kostte de groep sowieso dan 1.575 euro.

Lloyd (21), student



Is en blijft de enthousiaste jongere van de groep. Laat zich graag gaan, speelt graag mee, maar is niet dominant. Verraste wel door toch voor de pasvragen te gaan in het laatste spel. Een teken dat hij vreest voor een exit? Of een gehaaide zet in het pokerspel dat de Mol is?

Bahador (27), financial recruiter

Blijft het spel intelligent spelen en heeft zich inmiddels aan zowat elke kandidaat al gekoppeld voor een spelonderdeel. Weet zo wellicht heel veel over alle spelers en speelsters. Gaat resoluut voor kleine winst in de cinemaproef. Niet meteen de meest gehaaide Mollenstoot.

Steve (60), arts



De aflevering te veel voor de 60-jarige huisarts. Hij molde zelf bij de fietsproef, door daar de weerstand eigenhandig te verhogen, maar werd nu gestraft door een rist ritten in een waanzinnige rollercoaster. De inhoud van je maag terug aan de wereld bezorgen die je niet. Zelfs niet als de meest gedreven Mol.

Wat had Steve nog te zeggen aan de Mol?

Gesneuveld

Kelly (39), psycholoog

Channy (26), maatschappelijk assistente

Jeffrey (40), chauffeur

Katrien (54), eventmanager

Steve (60), huisarts

In de pot

Voor de groep: 16.725 euro

Verloren: 51.225 euro

Grootste Mol-gehalte

1. Bahador

2. Pascale

3. Pieter

Beste spelers

1. Joke

2. Pieter

3. Bahador