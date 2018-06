Zo seksverslaafd is Lars in 'Familie': 10 bedpartners op 10 maanden HL

27 juni 2018

09u38

Bron: TV Familie 3 TV De seizoensfinale van `Familie' is een ideaal moment om enkele dingen op te lijsten. En wat is met voorsprong het opvallendste cijfer in de statistieken het afgelopen seizoen? Het aantal sekspartners van Lars (Kürt Rogiers). Dat ligt wel erg hoog.

De CEO van Fashion was tijdens het 27ste seizoen van de VTM-soap bijzonder seksueel actief. De womanizer kan terugblikken op maar liefst 10 bedpartners. Dat wil zeggen dat hij gemiddeld elke maand een ander had, want het tv-seizoen duurt op het scherm tien maanden.

Het seizoen startte meteen met ontrouw. Lars bedroog zijn Marie (Lien Van de Kelder) met Veronique (Sandrine André). Dat overspel leidde nadien tot de scheiding tussen Veronique en Mathias (Peter Bulckaen). Daarna had hij 'iets' met Inge (Elke Van Mello). In de webserie die tijdens de kerstvakantie online werd aangeboden, kroop hij vervolgens tussen de lakens met Marthe, gespeeld door ex-Miss België Ellen Petri. Naast die vier vrouwen had Lars ook nog zes scharrels, van wie de kijker de namen niet te weten kwamen omdat het maar liefdes voor één nacht waren.

Eén van die onenightstands werd, in een flits, gespeeld door fashionista Melissa Van Hoydonck uit 'The Sky Is The Limit'. Marie had in elk geval haar redenen om Lars enkele weken geleden te vragen om wat te doen aan zijn seksverslaving en psychologische hulp te zoeken. Iets waar Lars op wilde ingaan, om zijn Marie niet te verliezen. Maar gezien de laatste verwikkelingen in 'Familie' lijkt hij die toch kwijt en is Veronique back in the game.

Dit waren de belangrijkste sekspartners van Lars in 'Familie:

Lars en Marie

Lars en Inge

Lars en Marthe