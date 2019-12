Zo schattig was Astrid Coppens als kind: "Elke avond kwam ze naast haar broer Laurens liggen” MVO

05 december 2019

23u42 0 TV Astrid Coppens en haar broer Laurens, die samen met haar te zien was in haar realityshow ‘Astrid In Wonderland’, zijn onafscheidelijk. Dat beaamt ook haar moeder, die een filmpje instuurde voor de VTM-talkshow ‘Wat Een Dag’. Daarin legt ze uit dat Astrid ook als kind niet weg te slaan was van haar broer.

“Astrid was een heel gemakkelijke slaper”, legt ze uit. “Elke avond ging ze na haar verhaaltje gewoon slapen. Maar op het bed van Laurens, die een uur later mocht gaan slapen, legde ze altijd een briefje: ‘Hey Lau, ik kom straks naast jou liggen, maar niet tegen mama en papa zeggen, he. Tot straks!’ Ze besefte niet dat wij dat briefje uiteraard altijd zagen wanneer we Laurens in bed gingen leggen. Elk woord was in een andere kleur geschreven. En elke ochtend lag Astrid heel braaf naast onze Laurens te slapen. Zo schattig was dat!”