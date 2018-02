Zo schatten wij de slaagkansen van de vijf koppels van ‘Blind Getrouwd’ in Blind Getrouwd, aflevering 3 Mark Coenegracht

12 februari 2018

21u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV "Nu ben ik wel optimistisch". Dat waren de allerlaatste woorden in de derde aflevering van het VTM-kijksucces en huwelijksexperiment ‘Blind Getrouwd’. Tijdens een klein uur emotievolle televisie zagen we niet alleen hoe de duo’s Tim & Esther en Toon & Frie officieel man en vrouw werden, maar werd duidelijk hoe na de eerste euforie onzekerheid, ongemak en onwennigheid de kop opstaken.

Back to reality voor de vijf koppels dus. Voor het eerst samen slapen, voor het eerst samen op reis. Op huwelijksreis dan nog wel. Behoorlijk confronterend, behalve dan voor Mike & Marjolein, de Adam & Eva van dit programma, bij wie de liefde op het eerste gezicht de kaap van 36 uur met gemak overbrugde. Komen daar ooit kinderen van of wordt dit sprookje toch nog een nachtmerrie? Esther en Tim werden op hun huwelijksnacht dan weer geconfronteerd met een ‘open badkamer’. En douchen of baden met de kersverse echtgenoot binnen het gezichtsveld, zat er voor Esther nog niet in. Frie en Toon leken minder moeite te hebben om, weliswaar, doodvermoeid, dicht bij elkaar in bed te liggen. En te slapen.

Zo mooi, zeemzoet en emotievol het eerste halfuurtje van deze aflevering was, zo confronterend waren de volgende dertig minuten. Tijd dus voor een stand van zaken na 36 uur huwelijk van de vijf koppels.

Marjolein & Mike. Op het eerste gezicht dé match der matchen. Coup de foudre, instant verliefdheid, kussen en knuffelen en voorlopig niks dan vlinders die rondvliegen. Mike beseft wel dat er ongetwijfeld negatieve puntjes zullen opduiken, maar die heeft hij voorlopig nog niet ontdekt. Als dit koppel echt samenblijft, dan mogen de matchmakers van ‘Blind Getrouwd’ zich straks aan tienduizenden gegadigden verwachten… Maar, opgelet, soms zijn sprookjes bedrog en eindigen ze gruwelijk.

Lieve & Aljosja. Voorlopig zijn en blijven ze de pineutjes van deze ‘Blind Getrouwd’. Het koppel waar Cupido blijkbaar nog niet langs is gevlogen. De lichaamstaal van Lieve schreeuwt het uit: ik voel me nog te jong voor deze stap en voel bovendien niks voor deze man, die met zijn kale kopje tien jaar ouder lijkt dan hij is. Hij is dan weer welwillend, maar onhandig en, misschien wel terecht, héél voorzichtig. Het zorgt voor ongemakkelijke situaties, waarbij je als kijker soms de bedenking maakt of je dit soort gespannen verhouding wel als bevoorrechte getuige wil of moet meemaken. Anderzijds is het mooi om zien hoe iemand knokt om een weliswaar opgelegde relatie uit te bouwen. Met de hint ‘Nu ben ik wel optimistisch’, van Oljasja met de benen bengelend in het water, helemaal aan het einde van het programma, geven de makers ons wel goeie hoop voor de nabije toekomst.

Wendy & Fabrizio. De sympathieke stewardess en de wat potige en onhandige kleerkast-bodybuilder. Zij vindt hem een fijne partij, maar voelt nog geen verliefdheid. Hij is evenmin van de sokken geblazen en voelt zich duidelijk niet op zijn gemak met zijn pas verworven status als man. Kortom, laat Cupido hier maar snel langs komen, want nu konden we amper nog enige sympathie opbrengen voor de futloze en apathische Fabrizio.

Esther & Tim. Opluchting bij beide toen ze elkaar voor het eerst zagen. Kortom, fysiek is er een duidelijke match, nu ook nog emotioneel de paarden op hol laten slaan.

Frie & Toon. Twee wroeters, carrièristen, die in hun zeldzame tijd niet alleen in hun flat willen leven. Twee mooie mensen ook die elkaar zien zitten, maar daar schijnbaar ook de nodige tijd voor willen uittrekken. Kortom, dit is tot nader order een goeie, mooie en volwassen match.

De leukste quotes

Frie (in de auto richting huwelijk): "Toen ik in de auto stapte, kon ik het even niet meer houden. Ik ben alle doemscenario’s aan het doorlopen. Wat als hij me niet mooi vindt? Wat als ik hem maar niets vindt? Wat als het niet klikt?"

Esther (net voor ze binnenstapt): "Ik hoorde de mensen in de zaal. Dat was het moment dat ik zenuwen had. En ik wist dat mijn man klaar stond"

Tim (tegen zijn schoonmoeder): "Een basisvraag: hoe heet uw dochter? Frie? Top!"

Tim (tegen de vader van Esther): "Hallo, ik ben Tim, u bent ook nog altijd akkoord dat ik trouw met uw vrouw? Euh, uw dochter! Die lapsus was duidelijk het signaal naar de vrienden dat ik gestresseerd was".

Tim en Esther (over het rood dat ze dragen): "We zijn gematcht. Ik heb zelfs rode kousen aan". "Bij Chinezen brengt rood geluk".

Tim (tegen Esther): "Je ziet er schoon uit".

Esther (tegen Tim): "Ik voel me op mijn gemak".

Toon (tegen Frie): "Hallo Frie, ik ben Toon. Je ziet er fantastisch uit. Dus geen stress".

Toon (tegen Frie): "Met alle respect, Frie, je ziet er fantastisch uit".

Frie: "Ik drink wel geen koffie". En Toon: "Da’s geen breekpunt".

Tim (over de fotoshoot): "Die was op een bepaald moment wel redelijk intiem, maar we hebben ons opengesteld".

Frie (over haar fotoshoot): "Keigenant".

Mama van Frie, met tranen in de ogen: "Het is ne goeie. Ik ben content".

Frie (na het feest): "Ik wil op huwelijksreis vertrekken".

De opvallendste uitspraken

Esther (heeft vragen): "Met wie ga ik trouwen? Hoe gaat die eruit zien? Gaat dat klikken?"

Tim (stelt nuchter vast): "Als ik seffens die zaal binnenstap… De helft ken ik niet en die gaan me aangapen. De andere helft ken ik wel en die gaan me ook aangapen".

Esther (tegen Tim): "Jij bent de wetenschappelijke match".

Tim (over Esther): "Ik heb niet een bepaald type waar ik op val, maar dit komt wel goed".

Frie (tegen Toon): "Dat moment om u te zien was het ergste. Echt. Het is goed hé, maar het wachten buiten was dood gaan".

Frie (over Toon): "Hij is groot. Supergoed. Ik had hogere hakken kunnen aandoen. Qua uiterlijk echt wel mijn ding. Netjes verzorgd. Een knapper, net verzorgde man".

Toon (over het profiel van Frie): "Toen de schepen begon te praten was dat echt checkie, checkie, checkie, checkie, checkie, …"

Frie: "Ik ben niet iemand die handtastelijk, euh, dicht in de buurt komt van mensen die ik niet ken. Ik voelde me ongemakkelijk".

Frie (over Toon): "Hij is super-sociaal, super-grappig, twee heel belangrijke dingen die ik direct had gezien".

Esther (nadat ze ontdekt dat de badkamer ‘open’ is): "Ik wist direct dat ik me niet ging douchen als hij in bed lag. Later misschien".

Esther (over Tim): "Aan een aantal zaken merk ik wel waarom wie gematcht zijn. Hij is vrij vlot, durft initiatief nemen. Het zit heel goed. Elkaar zo vastpakken enzo voelde goed. Dat het niet ongemakkelijk voelde is een goed teken".

Mike: "Het voelt allemaal heel vertrouwd en heel gemakkelijk".

Lieve: "Ik zit met een dubbel gevoel in mijn hoofd. Ik vind het een toffe, maar ik voel me niet aangetrokken. Ik wil daar voor openstaan, maar het niet forceren".

Aljosja (over hun ‘relatie’): "Het voelt op dit ogenblik aan als een opdracht. Het voelt aan als werken".

Wendy (na de eerste nacht): "Ik voel me een beetje onzeker".

Marjolein: "We zijn net geland. Klaar voor de bikini".

Lieve: "We gaan samen slapen. Als er meer fysiek contact is, kom ik meer los".

Mike: "Op dit moment heb ik nog geen negatieve puntjes gevonden bij Marjolein".

Wendy: "Ik hoop dat hij mij vanavond een teken geeft dat het ok is voor hem".

Fabrizio: "Het is een soort roes. Een soort bel. Weet je, ik heb een toffe vibe. Mijn gevoelens, euh, getrouwd, … Ik weet totaal niet hoe het gaat lopen". En Wendy: "Ik ben nog altijd niet verliefd".

Deze beelden zag u nog niet op tv:

Toon en Frie lijken het nog niet helemaal door te hebben dat ze op hun eigen trouwfeest zitten.

Toon is tijdens de fotoshoot een echte gentleman. Dat is Frie zeker niet ontgaan.

Esther en Tim polsen op hun huwelijksfeest naar de eerste reacties van hun familie en vrienden. Die lijken allemaal zeer positief te zijn.

Tim heeft een tatoeage op zijn rug staan. Hoewel Esther zelf geen al te grote fan is van tatoeages, vindt ze de achterliggende betekenis wel mooi.