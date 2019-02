Zo schatten wij de slaagkansen van de vijf koppels van ‘Blind Getrouwd’ in (+ wat u niet zag op tv) Mark Coenegracht

18 februari 2019

21u45 0 TV Stilte voor een mogelijke storm, zo leek het een aflevering lang in ‘Blind Getrouwd’. Vijf koppels ergens in Zuid-Europa op vakantie, elkaar voorzichtig besnuffelend en ontdekkend. Geen passionele uitbraak én afknapper, zoals vorig seizoen bij Marjolein en Mike. Jammer voor ons, maar des te beter voor de koppels.

Het expertenteam van ‘Blind Getrouwd’ heeft héél erg hard zijn best gedaan. De vijf koppels lijken op het eerste gezicht goeie ‘matches’, al is het niet zo dat Cupido feilloos raak heeft geschoten. Elke & Tim, toevallig of niet beide dertigers, lijken vertrokken voor een goed huwelijk. Voor Annelies & Joris vrezen we dan weer het ergste. Wij volgden de koppels net voor ze hun huwelijksreis beëindigen en ze aan hun échte huwelijksleven beginnen.

Elke en Tim: blijven samen

Hij is 35 jaar, zij 37. Gepokt en gemazeld in relaties. Zij zelfs drie keer ontgoocheld na lange, maar fout gelopen pogingen. En misschien daarom dat ze hun instant-huwelijk zo goed aanpakken. Een huwelijksnacht lang doorgepraat, natuurlijk aanvoelende aanrakingen, speelse opmerkingen, aantrekkingskracht. “Genegenheid en gebondenheid”, lichtte Elke toe. Het plaatje klopt voorlopig nagenoeg perfect. Tim en Elke zijn het eerste koppel dat we voorzichtig zien flirten. “We toetsen en testen de grenzen af. Hij heeft geen moeite met hoe ik er uitzie. Dat is tof”, concludeert Elke. Aan de rand van hun zwembad grapt het koppel over geld en liefde. “Het is een knappe, geen rijke”, stelt zij lachend vast. Om dan meteen duidelijk te maken dat er kinderen mogen, neen moeten, komen, maar wel nog niet de volgende maanden. Dat heet dan planning en vooruitkijken.

Mochten we niet beter weten, we zouden vermoeden dat Elke en Tim al een koppel waren, voor de experts ze aan elkaar linkten. De twee leven schijnbaar heel ontspannen, heel natuurlijk met elkaar. “Als dit zo blijft, kan ik alleen maar blij zijn”, concludeert een stralende Elke.

Slaagkans: 90 procent (was vorige week 90)

Annelies en Joris: ‘best friends forever’

Zo hard we geloven in de slaagkansen van Elke en Tim, zo hard vrezen we voor het huwelijksgeluk van Annelies en Joris. Hoe sexy is je eerste dag op je huwelijksreis als je in een wat afgeleefd onderlijfje aan de ontbijttafel zit tegenover wat de liefde van je leven moet worden? Schraal, vonden wij meteen. Is dit Joris, de selfmade-man die zijn eigen bedrijf op poten heeft gezet en in chique auto’s rondraast die aan een nieuw leven wil beginnen? En is rugzak-wereldreizigster Annelies, immer present met klaterende lach en Colgate-smile zijn gedroomde levensgezellin? We geloven er écht niet in. Hoe Joris verder ook pogingen onderneemt om door het pantser van Annelies te breken, het helpt geen vermaledijde zier. Of er moeten straks, als het koppel effectief moet gaan samen leven en samen wonen, mirakels en wonderen gebeuren. Waar wij doorgaan niet in geloven.

“Dit voelt helemaal niet aan als een huwelijksreis. Ik ben op reis met een keigoede maat. Maar ik amuseer me te pletter”, noteerde Annelies met hoog Chiro-gehalte. Toen Joris wat vaderlijk in de auto zijn hand op haar knie legde, kwam de reprimande zowat onmiddellijk: “weg met die hand!”. Terwijl ze even later vertelde dat ze “een mega-avonturier had verwacht. Die nog extremer zou zijn dan ik.” Ze bedoelde wellicht een soort Bartel Van Riet-kloon, specialist in rugzak-trektochten. Niet een Adonis, goed voor enige affectie, sensualiteit of, oei en bah, een potje kussen… Maar wat niet is, kan misschien nog komen.

Slaagkans: 15 procent (was 5)

Joke en Stijn: eerst stappen dan lopen

Mijnheer en mevrouw middelmaat. Schijnbaar gelukkig met wat ze hebben, met wie ze zijn. Zij klaar om hem ’s morgens met een boterhammendoos naar het werk te sturen. Zo lijkt het toch. Op huwelijksreis wuifde zij hem uit toen hij een rondje ging joggen. Prille liefde, leek het. Joke en Stijn vallen op geen enkele manier op, maar vallen ook helemaal niet uit de toon. Die twee hebben het schijnbaar goed bij elkaar. Er is een klik, maar eerst moet er geleerd worden om te stappen, pas dan om te lopen. “We doen het op ons gemak”, maakte Stijn duidelijk.

Maar Joke is niet van gisteren. Ze had voor hem een cd mee met favoriete liedjes. Goeie smaak overigens, want haar ‘all time favourite’ was toch wel ‘Wish You Were Here’ van Pink Floyd. Waarop alweer spontaan werd gekust. Maar daar mogen we niet te veel achter zoeken, maakte Joke al snel duidelijk. “Meer dan een kust heb ik nog niet te bieden. Ik wil eerst onze vriendschap verder uitbouwen”, klonk het. Da’s precies wat wij dachten: eerst stappen, dan lopen…

Slaagkans: 70 procent (was 80)

Jolien en Lenny: eerlijk maar moeilijk

Voorlopig hebben we geen voeling bij dit koppel. Behalve de zekerheid dat Lenny altijd en overal doodeerlijk zal zijn en dat ook van zijn kersverse vrouw vraagt. Maar wat we daar verder mee aanmoeten is heel onduidelijk. Zijn ring wil hij niet dragen. ‘Een allergie’, zo maakt hij er zich met een leugentje om bestwil vanaf. Klereding aan zijn vinger, wellicht. Die twee lachen wel wat af. Eigenlijk doen ze niet veel meer dan dat. Is dat een goed of een slecht teken? Nobody knows! Dat vindt Jolien trouwens ook. “Het is soms heel moeilijk om te weten te komen wat Lenny precies wil. Dat maakt me onzeker”, klinkt het. ‘$”Hij is zorgzaam en galant”, vindt ze ook nog. En tijdens een bergwandeling hielden ze voorzichtig elkaars vingertje vast. Misschien gaf de cameraman wel een hint… Of ontstond daar plots toch iets wat ooit mooi kan worden?

Slaagkans: 25 procent (was 20)

Line en Victor: leve de wetenschap

Zij is doctoraatstudente, hij office manager. Niet vreemd dus dat de wetenschap hier een plaatsje krijgt in de relatievorming. De wetenschap overwint namelijk de duisternis. Line gaat haar huwelijk met de nu en dan timide en onzekere Victor dan ook alle kansen geven. Zeker weten. Als je je kersverse partner voor het leven omschrijft met de woorden ‘goedlachs, heel gedreven, ambitieus, sociaal, vrolijk en mooi’, dan zit het al goed. En kan het enkel beter worden. Victor van zijn kant weet dat een relatie geven en nemen is. Hij houdt noch van zand noch van wandelen, maar gaat met zijn echtgenote op het strand op zoek naar bruine rotsen. Da’s liefde een kans geven. En dus zal hij straks mogelijk ook zijn leven, dat zich onder de kerktoren van Arendonk afspeelde, inruilen voor een meer werelds gebeuren met Line. We mogen het hopen.

Slaagkans: 50 procent (was 65)

De opvallendste quotes

Annelies (windt er geen doekjes om): ‘Dit voelt niet aan als een huwelijksreis. Ik ben op reis met een keigoede maat. En ik amuseer me te pletter’.

Annelies (over haar man): ‘Joris is een groot klein kind. Niet nadenken, doen’.

Elke (over wat Tim van haar vindt): ‘Hij heeft geen moeite met hoe ik er uit zie. Da’s tof!’

Lenny (over het vaderschap): ‘Ik wilde vroeger jong vader zijn. Nu ben ik blij dat ik nog wat kan profiteren’.

Victor (over Line): ‘Ik voel me goed bij Line, zonder dat ze de vrouw van mijn leven is. Maar dat kan nog komen’.

Elke (over Tim): ‘Het is precies of ik u al jaren ken. Ik moet niet voorzichtig zijn, ben niet ongemakkelijk’’.

Elke (over Tim, bis): ‘Hoe beter ik Tim leer kennen, hoe meer ik hem apprecieer. Het is een heel lieven gemakkelijke persoon. Als dat zo blijft, kan ik alleen maar blij zijn’.

Niet op tv:

Joris toont zijn sportieve kant.

