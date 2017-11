Zo romantisch: Nancy en Dieter stappen in huwelijksbootje in 'Thuis' Hans Luyten / TDS

20u40 1 VRT TV Twee weken na de catastrofale bruiloft van Tom en Judith zijn ook Nancy en Dieter in ‘Thuis’ getrouwd. Ondanks de vele speculaties van kijkers op voorhand op fansites, gebeurde dat zonder enige heisa. Want Nancy’s ex, den Eddy, hield zich verrassend koest.

De voorbije weken leefden de kijkers enorm mee met de trouwplannen van de twee benefietvrienden, Nancy en Dieter. Dat bleek uit de vele reacties op fansites. Dat het koppel het tumult bij het huwelijk van advocaat Tom en dokter Judith onmogelijk kon overtreffen, was op voorhand wel duidelijk. Maar dat hun mooiste dag ook met de nodige hindernissen zou verlopen, evenzeer.

En zo geschiedde ook. Dieter moest ’s morgens serieus bekomen van zijn vrijgezellenavond, Nancy oversliep zich pijnlijk en haar ex Eddy zorgde met zijn emotionele brief voor onverwachte twijfels in het hoofd van de bruid. Maar de plechtigheid en het feest gingen uiteindelijk toch door.

Strikt geheim

De meeste scènes van de plechtigheid werden in augustus in Heist-op-den-Berg ingeblikt. De tv-makers moesten extra hun best doen om de beelden strikt geheim te houden, want op dat moment was Nancy voor de kijker nog niet officieel ten huwelijk gevraagd door Dieter. Dat gebeurde pas in september op tv.

"Alles werd afgezet met hekken met daartegen zwarte doeken om de vele nieuwsgierige blikken te weren", herinnert Raf ‘Dieter’ Jansen zich. "Iedereen voelde dat het om bijzondere opnames ging."

"Dat stiekeme gedoe zorgde voor een soap naast de soap, waar we zelf ook echt van gesmuld en genoten hebben", zegt Ann ‘Nancy’ Pira. "Zo moest ik die dag onherkenbaar met een zonnebril en sjaal naar de set te komen. Ik vond dat pure rock and roll! Doordat de mensen niet naar binnen konden gluren, kreeg alles iets onwezenlijk!"

"Ik ben nog altijd niet vergeten dat ik destijds met een piepkleine gastrol in ‘Thuis’ ben begonnen", gaat Raf verder. "Ik herinner me nog steeds hoe ik opkeek naar de vaste cast. En na al die jaren zat ik daar plots als bruidegom aan de eretafel met al die collega’s om me heen, naar wie ik nog steeds opkijk. Dat voelde heel speciaal aan."

Wat met Eddy?

Het nieuwe begin van Nancy en Dieter, lijkt ook het einde van het samenspel tussen Nancy en Eddy, dat gedurende 13 jaar vonken opleverde.

"Soms pruttelen de kijkers wel eens tegen, als er in een soap verschuivingen zijn, zoals nu", besluit Ann. "Maar verandering van spijs doet eten en zorgt ervoor dat soaps kunnen blijven duren. Anders dreigt het toch alleen maar saai te worden. Het verhaal van Eddy en Nancy is trouwens nog niet uitverteld. Wij zijn nu wel een gescheiden koppel, dat samen een kind heeft. Maar wat ik nu met Daan Hugaert mag spelen, is zeker zo interessant."

VRT Ann Pira en Raf Jansen genoten van de opnamedag.

VRT Ann Pira (Nancy) met Vanya Wellens (Femke) en Johanna-Louise Verbiest (Britney).

VRT Eddy drinkt zijn verdriet weg.