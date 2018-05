Zo reageert de mama van Tim op zijn deelname aan Temptation Island: "Het is allemaal leuk verlopen" Redactie

01 mei 2018

Televisiekijkend Vlaanderen heeft zo zijn eigen mening over de uitspattingen van Tim op Temptation Island, maar wat vindt zijn eigen moeder eigenlijk van zijn deelname? "Ik vind dat alles heel leuk verlopen is", vertelde ze gisteravond in Gert Late Night. Dat hij zijn vriendin Deborah zonder verpinken liet staan voor verleidster Cherish, wijt ze dan weer aan de vlinders in zijn buik. Met de commentaren die Tim op sociale media te slikken krijgt, is ze dan weer minder tevreden. "Dat doet heel veel pijn."