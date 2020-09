Zo raakte Marcel Vanthilt verzeild op de set van ‘Friends’ BDB

23 september 2020

22u15

Bron: VTM 0 TV Marcel Vanthilt (63) pakte woensdagavond uit met een opvallende primeur in de VTM-quiz ‘Veel Tamtam’. De tv-presentator verklapte namelijk dat hij te zien was in de serie ‘Friends’.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vanthilt dook op als figurant in de achtergrond van Central Perk, de stamkroeg van Rachel, Phoebe, Monica, Ross, Chandler en Joey. “Ik ben daar verzeild geraakt omdat ik een tombola had gewonnen”, lachte het tv-gezicht.

“Ik woonde toen in Los Angeles en m’n dochter zat op in een schooltje in Hollywood”, vervolgde hij z'n straffe verhaal. “Daar werd een tombola georganiseerd door de ouders, die vaak acteurs waren of in filmstudio’s werkten. Eén van de prijzen was optreden als figurant in ‘Friends’. Ik heb daarop geboden en gewonnen. Ik heb dus een dag in het decor mogen zitten.”

Vanthilt noemde z’n optreden in de sitcom een geweldige ervaring. “Ik heb de hele tijd mogen kijken naar de kont van Jennifer Aniston en dat was een leuke bezigheid. (lacht)”

Je ziet ‘Veel Tamtam’ elke woensdagavond om 21.45 uur op VTM en VTM GO.