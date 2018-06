Zo mist u geen seconde van het WK voetbal MC

15 juni 2018

06u00 0 TV Karl Vannieuwkerke opende gisterennamiddag al zijn ‘Villa Sporza’ en er was ook al de vooravondwedstrijd Rusland-Saoedi-Arabië, maar het 21ste WK voetbal schiet eigenlijk vandaag pas écht in gang. Met meteen drie wedstrijden. Zo moet u geen seconde missen van het grootste voetbalfeest ter wereld.

De VRT verwierf traditioneel de uitzendrechten voor alle WK-wedstrijden en is dus de bevoorrechte bron voor de fans die geen seconde actie wil missen. VTM vervult zijn taak als grootste commerciële zender in Vlaanderen en brengt dus verslag uit over het voetbalfeest, met vooral de focus op de prestaties van de Rode Duivels. VIER bedient de Vlaming die geen sikkepit wil te maken hebben met het balspelletje en heeft een zendschema vol films en internationale series.

Alle matchen live

De openbare omroep zet sterk in op het WK voetbal, zeker omdat de Rode Duivels ook van de partij zijn. De VRT doet dat met de rechtstreekse uitzending van alle wedstrijden, met omkaderende programma’s met achtergrond, analyse en ambiance.

Het kloppend hart van de VRT WK-verslaggeving is het WK-dorp onder de iconische VRT-toren. Een centrale locatie met Maarten Vangramberen en Karl Vannieuwkerke als gastheren voor televisie. Maar ook de radio- en onlineredactie huizen er. Voor de wedstrijden van de Rode Duivels worden ruim 400 supporters verwacht. Alle beschikbare tickets zijn jammer maar helaas al de deur uit.

Alle WK-wedstrijden worden live en integraal uitgezonden op Eén. Er wordt in de groepsfase gevoetbald om 14, 17 en 20 uur. Op de laatste speeldagen van de groepsfase (25 tot 28 juni) worden telkens twee wedstrijden tegelijk gespeeld, om 16 en 20 uur. Eén van die matchen zal te zien op Eén, de andere op Canvas (16 uur), of op Ketnet (20 uur).

Liefst zeven sportjournalisten zullen het commentaar verzorgen. Frank Raes begint aan zijn wellicht laatste WK en volgt de Rode Duivels. Filip Joos heeft de eer om onder andere de WK-finale te verslaan en Peter Vandenbempt gaat voor tv- en radioverslaggeving. Verder leveren ook Eddy Demarez, Geert Heremans, Niko Lainé en Stef Wijnants commentaar.

Noteer nu alvast dat de Rode Duivels op maandag 18 juni om 17 uur spelen tegen Panama, op zaterdag 23 juni om 14 uur tegen Tunesië en op donderdag 28 juni om 20 uur tegen Engeland. Als de Rode Duivels doorstoten, spelen ze op 2 of 3 juli de achtste finale. Gaan ze dan verder dan is de kwartfinale op 6 of 7 juli, de halve finale op 10 of 11 juli en de finale op zondag 15 juli.

Geen 6 uur-Journaal

Vanaf vandaag wordt het 6 uur-Journaal tijdelijk vervangen door 'VRT NWS Update', een kort overzicht van zowat twee minuten en uitgezonden tijdens de rust van de vooravondwedstrijd. Vanaf maandag 25 juni verschuift de nieuwsflash naar 18.06 uur.

Radiogeweld

Zowat alle VRT-radiozenders besteden aandacht aan het WK-voetbal. Radio 1 is het paradepaard en brengt dagelijks van 13 tot 23 uur verslag in ‘Radio Rusland’. Alle wedstrijden kunnen live gevolgd worden. Peter Vandenbempt is de vaste commentator voor de matchen van de Rode Duivels, samen met analist Eddy Snelders. Tom Boudeweel zorgt voor al het nieuws uit het Duivelskamp. Ward Bogaert en Mathias Dhondt doorkruisen Rusland.

De presentatie bij de matchen van de Belgen is in handen van Aster Nzeyimana. Hij doet dat samen met een aantal gasten vanuit het WK-dorp van de VRT. Naast Peter Vandenbempt leveren Bert Sterckx, Nicolas De Brabander, Stef Wijnants, Glenn Martens en Stijn De Weert radiocommentaar bij alle 64 wedstrijden die worden uitgezonden.

Op het thuisfront zijn Ayco Duyster en Tom Vandenbuclke tussen 13 en 16 uur de presentatoren van ‘Radio Rusland’. Van 16 tot 19 u. zijn dat Ruth Joos en Steffy Merlevede of Lode Roels en Tom Vandenbulcke. ’s Avonds is er een wisselende presentatie.

Radio 2 surft mee op de WK-gekte met ‘FC Niels en Wiels’. Niels Destadsbader presenteert, Miguel Wiels gaat op zoek naar de ideale feestmuziek. De twee ontvangen bekend volk. Ruben Van Gucht, die de Rode Duivels op de voet volgt, brengt ook verslag uit in ‘FC Niels en Wiels’. Voetbalanalist Imke Courtois wordt vaste gast van Niels én is onder andere deze week ‘Radio 2-madam’ bij ‘De Madammen’.

VTM volgt de Duivels

VTM zet tijdens het WK vooral in op de Rode Duivels. Zowel in de live-Nieuwsuitzendingen van 13, 17.45 en 19 uur als op radio. In Rusland volgen Michiel Ameloot en Gilles De Bilde het nationale elftal op de voet. Het duo reist mee naar alle plekken waar de Rode Duivels moeten spelen en brengen nieuws en duiding in VTM Nieuws. Julie Colpaert volgt dan weer de fans in eigen land. Er komen ook extra reportages over opvallende initiatieven van de fans.

Voor de jongeren

Bij Ketnet zitten wrappers helemaal in de WK-sfeer. Ze volgen het verloop van het tornooi op de voet en supporteren samen met de Ketnetters.

Bij Kadet, de VTM Kids tv-zender, loopt al sinds begin deze week het nieuwe programma ‘Vollenbak WK’. Hoe bereid je je voor op het WK? Hoe hard kan je tegen een bal trappen en is het mogelijk om het wereldrecord te verbreken? En hoe schatten bekende trainers onze Rode Duivels in voor dit WK? Dat zoekt vlogger Michiel Callebaut, bekend van het VTM Kids-programma ‘Volglab’, allemaal uit van maandag tot donderdag, telkens om 16.45 uur. De afleveringen zijn ook te volgen via de VTM Kids-app. In het weekend zijn er ‘marathonuitzendingen’.